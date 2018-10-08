مكتوم بن محمد يفتتح "أسبوع دبي للاستثمار 2018"

الشارقة 24 – وام:

تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، صباح الإثنين، "أسبوع دبي للاستثمار 2018" الذي تنظمه مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تحت شعار "الاستثمار في تحولات المستقبل"، بمشاركة دولية رفيعة المستوى لمناقشة آفاق تعزيز الشراكات المحلية والدولية في رسم ملامح مستقبل الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات الابتكار والتطوير والمعرفة، وذلك في فندق أبراج الإمارات بدبي.

وأطلق سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور عدد من المسؤولين وصناع القرار ورواد مجتمع الاستثمار العالمي، "دليل دبي للاستثمار الصحي 2018"، الذي أعدته هيئة الصحة في دبي ويسهم في تعزيز مشاركة مجتمع المستثمرين وفرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة لإمارة دبي، فيما يوثّق الدليل فرص الاستثمار في القطاع الصحي بدبي.

وخلال كلمته الافتتاحية، استعرض سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أهم النتائج التي حققتها الإمارة خلال النصف الأول لعام 2018، والتي تعد إنجازاً جديداً يعكس ثقة مجتمع المستثمرين، المحلي والعالمي في اقتصاد دبي، وأفاد بأن النتائج المحققة تعكس، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، وجهود سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، نحو تحقيق أهداف خطة دبي 2021، لتكون دبي محوراً رئيساً في الاقتصاد العالمي ووجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر.