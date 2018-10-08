أميركيان يفوزان بجائزة نوبل للاقتصاد لعام 2018

الشارقة 24 - وكالات:

أعلنت الأكاديمية الملكية السويدية للعلوم، يوم الإثنين، فوز الأميركيين ويليام دي. نوردهاوس الأستاذ في جامعة يال، وبول إم. رومر من جامعة سترن للأعمال في نيويورك، بجائزة نوبل للعلوم الاقتصادية لعام 2018.

وأوضحت الأكاديمية، أن الباحثين استحقا الجائزة، التي حصلا عليها مناصفة، لجهودهما في "تصميم أساليب لمعالجة القضايا الأكثر إلحاحاً: النمو المستدام في الاقتصاد العالمي ورفاهية سكان العالم".

ويطلق على جائزة الاقتصاد، التي لم تكن مدرجة ضمن الجوائز الأساسية التي ذُكرت في وصية ألفريد نوبل اسم "جائزة بنك السويد في العلوم الاقتصادية في ذكرى ألفريد نوبل".

ويمول الجائزة البنك المركزي السويدي، وتم منحها أول مرة عام 1969، ما يعني أن العام الجاري هو المرة الخمسين التي يتم فيها منح جائزة نوبل للعلوم الاقتصادية.

وأشارت الأكاديمية، إلى أن الأميركيين، قاما بتوسيع نطاق التحليل الاقتصادي إلى حد كبير، عبر إقامة نماذج تشرح كيفية تفاعل الاقتصاد مع الطبيعة والمعرفة.

ونوردهاوس "77 عاماً"، كرم تحديداً لأنه قام بدمج التغير المناخي بتحليل الاقتصاد الشمولي على المدى الطويل، بينما منح رومر "62 عاماً"، لأنه نجح في دمج الابتكارات التكنولوجية بتحليل الاقتصاد الشمولي على المدى الطويل.

وسيتقاسمان الجائزة، البالغة قيمتها، تسعة ملايين كورون سويدي "860 ألف يورو".