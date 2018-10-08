الذهب يتراجع مع استفادة الدولار من تيسير نقدي صيني

الشارقة 24 – رويترز:

تراجع الذهب، الإثنين، مع صعود الدولار بعد تيسير نقدي من البنك المركزي الصيني لدعم الاقتصاد، وسط مخاوف من أن يضر النزاع التجاري المتصاعد مع الولايات المتحدة بالنمو.

أعن بنك الشعب الصيني "البنك المركزي"، الأحد، خفضاً حاداً في مستوى السيولة، الذي يجب على البنوك الاحتفاظ به كاحتياطيات في خطوة جديدة لخفض تكاليف التمويل وتحفيز النمو.

وفي الساعة 04:41 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.5% إلى 1196.61 دولار للأوقية، ونزلت عقود الذهب الأميركية الآجلة 0.5%، أيضاً إلى 1200.50 دولار للأوقية.