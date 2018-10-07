إنشاء مكتب إقليمي لمنظمة السياحة العلاجية في أبوظبي

الشارقة 24 – وام:

وقعت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، الأحد، مذكرة تفاهم مع منظمة السياحة العلاجية، تقضي بإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة في أبوظبي، وإصدار دليل جديد للسياحة العلاجية والاستشفاء، سيمثل منصة لنشر الوعي بمقومات تلك السياحة في الإمارة.

وتهدف المذكرة إلى تنسيق الجهود التسويقية الاستراتيجية التي تعزز من موقع أبوظبي، على خريطة وجهات السياحة العلاجية المتميزة والمفضلة في العالم، وستنقل منظمة السياحة العلاجية، وفقاً للمذكرة، مؤتمرها السنوي العالمي للسياحة العلاجية، والمؤتمر العالمي للرعاية الصحية، إلى أبوظبي.

ويجمع المؤتمر المعترف به عالمياً، خبراء ومنظمات متخصصة من أكثر من 100 دولة، ويستقطب سنوياً أكثر من 10 آلاف زائر، ونحو 200 جهة عارضة وراعية، علاوة على استضافة ما يصل إلى 100 من كبار المهتمين.

وتشكل السياحة العلاجية، أحد محاور "رؤية أبوظبي 2030"، لتنويع اقتصاد الإمارة، وتهدف المذكرة إلى نشر الوعي بالوجهة السياحية وبرامج السياحة العلاجية، واستقطاب قطاعات متنوعة من زوار تلك السياحة من الأسواق المستهدفة.