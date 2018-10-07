الأحمر يغطي بورصات المنطقة في مؤشرات الأحد

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في أولى تداولات الأسبوع في جلسة يوم الأحد. وفي ظل ذلك تراجعت سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2790.17 نقطة وكان الانخفاض نسبته 0.06%.

كما تراجع مؤشر السوق السعودية بنسبة 1.30% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7893.62 نقطة وسط تراجع جماعي للقطاعات.

وسجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.15% لتقفل عند مستوى 5306.67 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام.

كما تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.08% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1323.94 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والبنوك.

وتراجع مؤشر السوق العمانية العام وصولاً إلى مستوى 4516.13 نقطة كان هذا الانخفاض بنسبة 0.21% بضغط من كافة قطاعاتها.

وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.02%، لتقفل عند مستوى 1979.97 نقطة بضغط من قطاعي الخدمات والمال.

السوق الإغلاق التغير دبي 2790.17 0.06% سالب السعودية 7893.62 1.30% سالب الكويت 5306.67 0.15% سالب البحرين 1323.94 0.08% سالب عمان 4516.13 0.21% سالب الأردن 1979.97 0.02% سالب

تراجع هامشي في سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الأحد وسط تباين أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 1.54 نقطة أو ما نسبته 0.06% ليقفل عند مستوى 2790.17 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 216.1 مليون سهم بقيمة 200.2 مليون درهم نفذت من خلال 1856 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 14 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع السلع القطاعات المرتفعة بنسبة 0.73% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.19% واستقر قطاع الصناعة وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع الخدمات القطاعات المتراجعة بنسبة 2.53% تلاه قطاع الاستثمار بنسبة 0.37%.

وسجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.40% وصولاً إلى سعر 0.950 درهم تلاه سهم بيت التمويل الخليجي بنسبة 2.96% وصولاً إلى سعر 1.39 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة دبي للمرطبات أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 9.00 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 1.40 درهم. واحتل سهم تكافل الامارات المركز الأول بحجم التداولات بواقع 47.4 مليون سهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 35.2 مليون سهم. واحتل سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال المركز الأول بقيم التداولات بواقع 67.3 مليون درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 52.3 مليون درهم.

تراجع جماعي لقطاعات السوق السعودية في أولى تداولات الأسبوع

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات يوم الأحد وسط تراجع أداء كافة القطاعات وسط تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 103.99 نقطة أو ما نسبته 1.30% ليقفل عند مستوى 7893.62 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 129.9 مليون سهم بقيمة 2.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 154 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 2.75% تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.44%.

وسجل سعر سهم صناعة الورق أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.79% وصولاً إلى سعر 12.26 ريال تلاه سهم ميدغلف للتأمين بنسبة 3.82% وصولاً إلى سعر 14.66 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اللجين أعلى نسبة بواقع 8.42% وصولاً إلى سعر 26.65 ريال تلاه سهم مجموعة السعودية بنسبة 4.67% وصولاً إلى سعر 25.50 ريال. واحتل سهم كيان السعودية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.4 مليون سهم تلاه سهم الانماء بواقع 18.1 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 402.3 مليون ريال تلاه سهم كيان السعودية بواقع 397.1 مليون ريال.

مؤشر "الكويتية" يتراجع 0.15% وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات يوم الأحد وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 8.23 نقطة أو ما نسبته 0.15% ليقفل عند مستوى 5306.67 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 26.9 مليون سهم بقيمة 7.9 مليون دينار نفذت من خلال 1590 صفقة.

وسجل سعر سهم برقان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.69% وصولاً إلى سعر 0.267 دينار تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 0.81% وصولاً إلى سعر 0.0996 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بنك بوبيان أعلى نسبة تراجع بواقع 0.90% وصولاً إلى سعر 0.553 دينار تلاه سهم المتكاملة بنسبة 0.80% وصولاً إلى سعر 0.868 دينار. واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.4 مليون سهم تلاه سهم برقان بواقع 5.1 مليون سهم. واحتل سهم برقان المركز الأول بقيم التداولات بواقع 1.38 مليون دينار تلاه سهم أهلي متحد بواقع 1.33 مليون دينار.

قطاعي الخدمات والبنوك يقودا السوق البحرينية للتراجع

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات يوم الأحد وسط أداء سلبي لقطاعي الخدمات والبنوك، وكان هذا الانخفاض بواقع 1.00 نقطة أو ما نسبته 0.08% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1323.94 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4 مليون سهم بقيمة 602.8 ألف دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 9.14 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 4.01 نقطة واستقرت باقي القطاعات على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وارتفع سعر سهم مجموعة جي اف اتش المالية بواقع 1.37% وصولاً إلى سعر 0.370 دولار. وسجل سعر سهم شركة الاثمار القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.76% وصولاً إلى سعر 0.100 دينار تلاه سهم شركة البحرين للاتصالات بنسبة 1.64% وصولاً إلى سعر 0.240 دينار. واحتل سهم مجموعة جي اف اتش المالية المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 2.7 مليون سهم تلاه سهم شركة الاثمار بواقع 620 ألف سهم.

السوق العمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات يوم الأحد بعد أداء سلبي لكافة قطاعاتها، حيث اقفل مؤشرها العام عند مستوى 4516.13 نقطة خاسرا 9.66 نقطة أو ما نسبته 0.21%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 12.8 مليون سهم بقيمة 2.3 مليون ريال نفذت من خلال 433 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم شركتين اثنتين وتراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 12 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.41% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.34% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.07%.

وسجل سعر سهم ظفار لتوليد الكهرباء أعلى نسبة تراجع بواقع 1.36% وصولاً إلى سعر 0.223 ريال تلاه سهم بنك مسقط بنسبة 0.47% وصولاً إلى سعر 0.424 ريال. وسجل سعر سهم سندات العمانية للتمويل المجانية 2018 أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.090 ريال تلاه سهم سندات العمانية خ لتمويل م 4 بنسبة 9.09% وصولاً إلى سعر 0.090 ريال. واحتل سهم سيمبكورب صلالة المركز الأول من حيث حجم التعاملات بواقع 4.9 مليون سهم تلاه سهم بنك العز الاسلامي بواقع 2.9 مليون سهم. واحتل سهم سيمبكورب صلالة المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1 مليون ريال تلاه سهم النفط العمانية للتسويق بواقع 440 ألف سهم.

قطاع الصناعة يحد من تراجع السوق الأردنية

تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الأحد بعد تراجع قطاعي الخدمات والمال وسط ارتفاع الأحجام والسيولة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1979.97 نقطة ليخسر ما نسبته 0.02%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.7 مليون سهم بقيمة 14.7 مليون دينار نفذت من خلال 2296 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 37 شركة واستقرار لأسعار أسهم 34 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.82%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.39% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.15%.

وسجل سعر سهم إعمار وسهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار تلاهما سهم الموارد الصناعية الأردنية بنسبة 6.66% وصولاً إلى سعر 0.16 دينار، في المقابل سجل سعر سهم البتراء للتعليم أعلى نسبة تراجع بواقع 7.20% وصولاً إلى سعر 5.15 دينار تلاه سهم المحفظة العقارية الاستثمارية بنسبة 6.18% وصولاً إلى سعر 0.91 دينار.