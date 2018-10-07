"برلمان البحرين" يقر الاتفاقية الخليجية لضريبة القيمة المضافة

الشارقة 24 – بنا:

ترأس المستشار أحمد بن إبراهيم الملا، رئيس مجلس النواب البحريني، الأحد، الجلسة الأولى من الدور غير العادي لمجلس النواب، والصادر بحسب الأمر الملكي رقم 45 لسنة 2018 بدعوة مجلس الشورى والنواب لدور الانعقاد غير العادي، اعتباراً من يوم الأحد 7 أكتوبر 2018م، وذلك للنظر في بعض الأمور، التي أدرجت على جدول أعمال مجلس النواب، لاتخاذ ما يلزم بشأنها، إضافة إلى عدد من المراسيم بقوانين التي لها صفة الاستعجال.

وتم خلال الجلسة مناقشة واستعراض بنود جدول الأعمال، حيث وافق المجلس في بند التعديل الدستوري، على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، بخصوص مشروع تعديل المادة 91 من دستور مملكة البحرين، وقرر رفعه إلى مجلس الشورى.

كما استعرض المجلس تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم 46 لسنة 2018م، بالموافقة على الترتيبات الإطارية للتعاون المالي بشأن التوازن المالي في مملكة البحرين، للفترة 2018م - 2022م، بين المملكة العربية السعودية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين وصندوق النقد العربي، الموقعة بتاريخ 4 أكتوبر 2018م، وقرر الموافقة عليه ورفعه إلى مجلس الشورى.

وبشأن تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2018م، بالتصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، قرر المجلس بعد مناقشته الموافقة عليه، ورفعه إلى مجلس الشورى، كما وافق المجلس أيضاً على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بخصوص مرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2018م بشأن ضريبة القيمة المضافة، وبعد مناقشة التقرير قرر المجلس رفعه إلى مجلس الشورى.