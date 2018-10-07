السودان يخفض قيمة عملته 60 % مع استمرار الأزمة

الشارقة 24 – أ ف ب:

أعلنت السلطات السودانية، يوم الأحد، خفض قيمة العملة الوطنية بنسبة 60%، لمواجهة أزمة تراجع قيمة الجنيه السوداني، جراء الأزمة الاقتصادية المستمرة.

ووفقاً للبنك المركزي السوداني، فإن الدولار الأميركي الواحد بات يساوي 47.5 جنيه سوداني، وهي المرة الثالثة التي يخفض فيها المركزي قيمة الجنيه منذ يناير الماضي.

وكان السعر الرسمي السابق للجنيه، هو 28 جنيهاً للدولار الواحد، علماً بأن قيمة الجنيه تراجعت الأسبوع الفائت في السوق السوداء، وبات الدولار الواحد يساوي 45.5 جنيه.

وجاء القرار الأحد، بعد أسابيع من تشكيل الرئيس السوداني عمر البشير حكومة جديدة، معتبراً أن الحكومة السابقة فشلت في معالجة الأزمة الاقتصادية.

وأوضح عباس عبد الله عضو لجنة بنك السودان المركزي لتحديد سعر الصرف، أن اللجنة قررت أن السعر يوم الأحد، هو 47.5 جنيه للدولار الواحد، وأن اللجنة ستجتمع يومياً لتحديد السعر.

ونصح صندوق النقد الدولي، وخبراء اقتصاديون السودان، بتعويم عملته لأن الفرق بين السعر الرسمي للجنيه وسعره في السوق الموازية، أثر على اقتصاد البلد الإفريقي.