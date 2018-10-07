المنتدى الخليجي الاقتصادي ينطلق بالرياض 21 الجاري

الشارقة 24 - د ب أ:

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض، في الحادي والعشرين من أكتوبر الجاري، فعاليات منتدى الخليج الاقتصادي، في نسخته الثانية.

وتنظم الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، ومجلس الغرف السعودية، المنتدى الذي سيستمر على مدار يومين، بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وأصحاب الأعمال وقيادات العمل الاقتصادي بالدول الخليجية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، يوم الأحد، عن رئيس اتحاد الغرف الخليجية محمد ثاني مرشد الرميثي، أن "منتدى الخليج الاقتصادي يأتي في سياق الجهود المبذولة على صعيد الحكومات والقطاع الخاص، في دول مجلس التعاون الخليجي، لتقوية علاقات التعاون الاقتصادي.

وأشار إلى أن أجندة المنتدى ستتضمن البحث عن فرص التكامل الاقتصادي، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة والممكنة، لدى دول مجلس التعاون الخليجي، وكيفية الاستفادة من المزايا النسبية لدول المجلس، لتحقيق التعاون القائم على تحسين الجودة والمنافسة الإيجابية، لتحسين المنتج الخليجي، مع التركيز على دور الاتحاد الجمركي الخليجي، والخدمات اللوجستية ومردودها ودورها في التجارة الخليجية.

وأضاف الرميثي، أن المنتدى سيشهد مشاركة عدد كبير من الوزراء وكبار المسؤولين الخليجيين رفيعي المستوى، في قطاعات الاستثمار والجمارك وهيئات أسواق المال والتجارة وغير ذلك، من المجالات الاقتصادية، الأمر الذي سيعطي زخماً كبيراً لفعاليات المنتدى، ويساهم في خروجه بقرارات وتوصيات فاعلة، تدعم العمل الاقتصادي الخليجي المشترك.