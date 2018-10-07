واحة الصجعة الصناعية ترعى قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2018

الشارقة 24:

أعلنت واحة الصجعة الصناعية، عن مشاركتها كراعٍ فضي في قمة التصنيع والتجارة المستقبلية 2018، والتي تنظمها مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، يومي الثامن والتاسع من أكتوبر الجاري، في أتلانتس النخلة بدبي.

وبالإضافة إلى الرعاية الفضية للقمة، تعتزم واحة الصجعة الصناعية عرض مشروعها المخصص للأغراض الصناعية، وتزويد الزوار والمشاركين بمعلومات عن المشروع الذي يُقدم فرصاً استثمارية مجزية في إمارة الشارقة.

وأفاد أحمد جمعة المشرخ، المدير التجاري بالإنابة في شركة الشارقة لإدارة الأصول بأن هذه القمة تمثل فرصة استثنائية لاستعراض مشروع واحة الصجعة الصناعية أمام نخبة من خبراء الصناعة، والتواصل وبناء العلاقات معهم، كما تمثل هذه الرعاية دعماً للفعاليات التي تُسهم في الترويج للأنشطة الصناعية في الشارقة وجميع أرجاء الدولة، حيث تُسهم الشارقة مساهمة جليلة في القطاع الصناعي الوطني، وذلك من خلال استقطاب المستثمرين لإقامة قواعد وفروع جديدة لهم في الإمارة.

وأضاف المشرخ بأن واحة الصجعة الصناعية تعفي المستثمرين من رسوم الخدمة، إضافةً إلى إمكانية تقسيط الدفعات حتى 5 سنوات وبدفعة أولى لا تتجاوز الـ 10% للتسهيل على مستثمري الواحة، ﻣن ﺧﻼل ﺧطط الدفع المباشر بدون فوائد، كما يمكن للشركات المتواجدة في واحة الصجعة الصناعية، أن تنعم ببيئة أعمال صناعية متميزة في ظل وجود بنية تحتية متكاملة تخدم وتسهل على المستثمرين أعمالهم بشكل متكامل، وتوفر لهذه الشركات إمكانية استيراد وتصدير السلع والمواد بسهولة وسرعة عن طريق الموانئ والمنافذ البحرية، والبرية، والجوية، ما يضمن استمرارية وسلاسة سير عمليات هذه الشركات.

ويتماشى تنظيم القمة مع استراتيجية دبي الصناعية 2030، الرامية إلى أن تكون الإمارات منصة عالمية للصناعات المبتكرة، والوجهة المفضلة للشركات العالمية التي تبحث عن بيئة متكاملة وملائمة للنمو والاستدامة، حيث يلعب القطاع الصناعي الإماراتي المزدهر دوراً رئيسياً في اقتصاد المستقبل، واحتلال موقع الريادة في بناء قاعدة صناعية متطورة للقرن الحادي والعشرين ترتكز على كفاءات الإنسان وتصبح نموذجاً يحتذى به في جميع أنحاء العالم.

تمثل واحة الصجعة الصناعية، نموذجاً متطوراً للمجمعات الصناعية، حيث تتيح للمستثمرين الاستفادة من بنى تحتية من الطراز العالمي، تتضمن شبكة طرق متطورة، وشبكة متكاملة لمكافحة الحريق، ومساحات مرصوفة، ومرافق وخدمات، وشبكة غاز، وإنارة شوارع مزودة بإضاءة "ليد" الصديقة للبيئة، ومساحات واسعة لمواقف السيارات، ومناطق خدمية، وتبلغ مساحة واحة الصجعة الصناعية 14 مليون قدم مربعة، وتضم 353 قطعة أرض مخصصة للأغراض الصناعية الخفيفة والمتوسطة والاستخدامات المتعددة ومحلات التجزئة.

وكانت شركة الشارقة لإدارة الأصول قد أطلقت مشروع واحة الصجعة الصناعية في أكتوبر 2015، التزاماً منها برؤية الإمارة الهادفة إلى بناء اقتصاد قوي ومتنوع، بهدف تعزيز القدرة التنافسية والازدهار.