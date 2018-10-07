الصين تقلص الاحتياطي الإلزامي للبنوك لتحفيز النمو

الشارقة 24 – رويترز:

أفاد البنك المركزي الصيني، الأحد، بأنه سيخفض حجم السيولة التي ينبغي أن تحتفظ بها معظم البنوك كاحتياطيات، من أجل خفض تكلفة التمويل وتحفيز النمو وسط مخاوف بشأن التبعات الاقتصادية المحتملة لتفاقم الخلاف التجاري مع الولايات المتحدة.

يأتي خفض الاحتياطيات الرابع لبنك الشعب الصيني هذا العام بعد أن تعهدت بكين بتسريع خطط لاستثمار المليارات في مشروعات البنية التحتية، مع ظهور مؤشرات على مزيد من التباطؤ الاقتصادي، في ظل انحسار معدلات نمو الاستثمار إلى مستويات قياسية منخفضة.

وذكر البنك بأن نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك البالغة حالياً 15.5 % للمؤسسات الكبرى و13.5 % للمؤسسات الأصغر ستنخفض بواقع 100 نقطة أساس من 15 أكتوبر.

وسيضخ البنك المركزي بذلك الخفض مبلغاً صافياً قدره 750 مليار يوان (109.2 مليار دولار) في النظام المصرفي عن طريق تحرير سيولة تبلغ 1.2 تريليون يوان، وسيذهب مبلغ 450 ميار يوان لتعويض تسهيلات ائتمانية متوسطة الأجل تستحق السداد.