الإمارات تسلم البحرين رئاسة الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات

الشارقة 24 – وام:

شاركت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في الاجتماع السنوي السادس عشر للشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، الذي احتضنته مملكة البحرين، بمشاركة رؤساء وممثلي هيئات تنظيم الاتصالات العربية من عدة دول عربية، بناءً على مقررات الاجتماع الخامس عشر للشبكة، الذي استضافته دولة الإمارات العربية المتحدة العربية المتحدة في العاصمة أبوظبي في سبتمبر 2017.

وقد مثل الهيئة في الاجتماع سعادة حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، حيث قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بتسليم مملكة البحرين رئاسة الشبكة العربية لهيئات تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات 2018-2019، والتي تضم جميع هيئات تنظيم الاتصالات في الدول العربية تحت مظلة واحدة.

وأكد سعادة حمد عبيد المنصوري المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات حرص دولة الإمارات العربية المتحدة دائماً على تفعيل العمل العربي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، إيماناً منها بأهمية التكامل والتعاون العربي، مشيراً إلى أنه وخلال ترؤسها للشبكة العربية، سخّرت الدولة كل الجهود الممكنة في سبيل دعم الدول العربية الشقيقة في هذا المجال، مرسخة دوره الإنساني المستمد من توجيهات قيادتنا الرشيدة بضرورة أن تعزز دولة الإمارات حضورها في المؤسسات الإقليمية والعالمية بما يخدم قضايا الاستدامة والتنمية والتطور.

وأعرب عن ثقته بأن مملكة البحرين ستتابع مسيرة العمل الناجحة التي تسعى إلى تبادل الآراء والخبرات فيما يخص تنظيم القطاع، وتحقيق الانسجام في الممارسات التنظيمية في العالم العربي من خلال تبادل المعلومات والسعي إلى توحيد تلك الممارسات، والعمل على تشجيع التطوير والتحديث للشبكات وخدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بأسلوب فعال وملائم وفي بيئة تنافسية.