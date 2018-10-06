"رواد" تعتمد 1.2 مليون درهم لتمويل مشاريع جديدة بالشارقة

الشارقة 24 – وام:

اعتمدت اللجنة التنفيذية، التابعة لإدارة مؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية "رواد"، مبلغ 1.2 مليون درهم، لدعم وتمويل عدد من المشاريع لرواد الأعمال المواطنين في الإمارة، عبر برنامج التمويل المباشر الخاص بالمؤسسة، أو من خلال مصرف الشارقة الإسلامي "نظام التمويل غير المباشر".

جاء ذلك خلال اجتماع المؤسسة الدوري الثالث عشر، الذي عقد بعد اجتياز المشاريع للإجراءات والشروط المعتمدة، للحصول على التمويل.

وناقشت اللجنة سبل تطوير آليات التمويل المتبعة للمشاريع بأنواعها المختلفة، للوصول إلى أفكار ومقترحات جديدة لتسهيل وتقليل الإجراءات، وتسريع حصول أعضاء المؤسسة على التمويل المناسب لمشاريعهم، في الوقت الملائم لهم.

وأوصت اللجنة بالتواصل مع المصارف المعنية لبحث إعادة دراسة تمويل المشاريع المتعثرة، في حال تحقيقها إيرادات منتظمة بناء على عاملي الدخل المنتظم وضمان مؤسسة "رواد".

واطلعت اللجنة على قائمة مشاريع الأعضاء المنتسبين لبرنامج العضوية، وعددهم 30 عضواً خلال الفترة من مايو إلى سبتمبر من العام 2018 .