غرفة الشارقة تنظم بعثة تجارية إلى لشبونة 8 أكتوبر

الشارقة 24:

تنظم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بعثة تجارية إلى جمهورية البرتغال خلال الفترة من 8-10 أكتوبر الجاري، تهدف إلى تعزيز مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثمار المتبادل بين إمارة الشارقة والبرتغال، في إطار العلاقات المتنامية بين الطرفين على مختلف الصعد.

وتندرج هذه الزيارة في إطار حرص غرفة الشارقة على تطوير علاقاتها مع نظيراتها من الغرف وغيرها من الجهات المعنية بشؤون التجارة والاستثمار في مختلف دول العالم، بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية الحيوية إلى الإمارة، وفتح أسواق جديدة وواعدة أمام الأعضاء المنتسبين للغرفة، بما يتيح لهم تطوير أعمالهم الخارجية أو زيادة صادراتهم من المنتجات الوطنية.

وتستعرض البعثة خلال الزيارة التي يرأسها سعادة عبد الله سلطان العويس، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، مزايا وفرص الاستثمار في الشارقة، وما تقدمه الإمارة والغرفة وغيرهما من الجهات المشاركة ضمن الوفد، من حوافز وتسهيلات للشركات الأجنبية الراغبة في تأسيس أعمال لها في الشارقة، وتعزيز انتشارها في أسواق المنطقة انطلاقاً من الإمارة.

وتشهد الزيارة تنظيم "الملتقى الثاني لرجال الأعمال الإماراتيين – البرتغاليين"، الذي سبق لغرفة الشارقة أن احتضنت نسخته الأولى في عام 2013، حيث يُلقي العويس كلمة الوفد، بحضور المهندس أنجلو كورايا رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية العربية البرتغالية، والدكتور لويس فيليب دي كاسترو هنريجيس رئيس وكالة الاستثمار والتجارة البرتغالية.

ويتخلل الزيارة توقيع اتفاقية تعاون مشترك، بين غرفة الشارقة والغرفة التجارية الصناعية العربية البرتغالية.

كما ستشهد الزيارة تحديث مذكرة التفاهم الموقعة سابقاً بين غرفة الشارقة، ووكالة الاستثمار والتجارة البرتغالية، وعقد العديد من اللقاءات الثنائية واجتماعات العمل، مع مؤسسات برتغالية حكومية، وتنظيم زيارات ميدانية إلى مواقع منشآت برتغالية صناعية وتجارية رائدة.

وتضم البعثة التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع الغرفة التجارية والصناعية العربية – البرتغالية، وبالتنسيق مع سفارة الدولة لدى البرتغال، سعادة محمد راشد ديماس عضو مجلس إدارة غرفة الشارقة، وسعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام بالغرفة، وسلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال بمركز إكسبو، إلى جانب عدد من المسؤولين في الغرفة، وممثلين عن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، بالإضافة إلى رؤوساء عدد من كبرى شركات القطاع الخاص العاملة في الإمارة.

وستقدّم فاطمة خليفة المقرب، رئيس قسم التعاون الدولي في غرفة الشارقة، عرضاً إلكترونياً حول فرص ومزايا الاستثمار في الإمارة وما توفره الغرفة من خدمات وتسهيلات لمجتمع الأعمال.

كما سيقوم سلطان شطاف مدير التسويق وتطوير الأعمال في إكسبو الشارقة، بتقديم عرض تعريفي حول أهمية المركز وموقعه الاستراتيجي ودوره على الصعيدين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى شرح حول الخدمات التي يوفرها المركز للعارضين، وأهم المعارض التي ينظمها ويستضيفها على مدار العام.