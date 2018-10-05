الإمارات تساهم بـ 12.5 مليار درهم في تمويل برنامج التوازن المالي للبحرين

الشارقة 24 – وام:

وقعت دولة الإمارات، اتفاقية تعاون مالي مع حكومة مملكة البحرين، تقدم بموجبها دعماً بقيمة 12.5 مليار درهم "3.4 مليار دولار"، لتمويل برنامج التوازن المالي للحكومة البحرينية، والذي يهدف لتحقيق استقرار المالية العامة، ومواصلة تحفيز النمو الاقتصادي للمملكة، ويتولى صندوق أبوظبي للتنمية إدارة مساهمة دولة الإمارات لدعم البرنامج.

ويعمل البرنامج على تحقيق التوازن المالي بين المصروفات والإيرادات الحكومية بنهاية عام 2022، ويتضمن مجموعة من المبادرات لدعم استدامة المالية العامة، الأمر الذي سيساعد الحكومة البحرينية على مواصلة تنفيذ المشاريع الانمائية واستقطاب الاستثمارات الخارجية.

ووقع الاتفاقية معالي عبيد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية، والشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية في مملكة البحرين، والدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي المدير العام، ورئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الحكومة البحرينية.