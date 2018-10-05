"الاتحادية للجمارك" تباشر أول عملية تفتيش باستخدام "الكلاب"

الشارقة 24 – وام:

في إطار خطتها لبدء العمل الميداني لوحدة الكلاب الجمركية، باشرت الهيئة الاتحادية للجمارك الخميس، أول عملية تفتيش جمركي باستخدام الكلاب الجمركية الاتحادية في منفذ رأس الدارة التابع لدائرة جمارك رأس الخيمة.

شارك في عملية التفتيش الفرقة الأولى من وحدة الكلاب الجمركية الاتحادية والتي تضم 4 مدربين و4 كلاب، بعد أن تم تدريبهم على إجراء عمليات التفتيش والكشف عن المخدرات والمواد المتفجرة، ومن المقرر أن تبدأ الفرقة الثانية عملها في المنافذ الحدودية قبل نهاية العام الجاري.

وأكد علي بن صبيح الكعبي مفوض الجمارك رئيس الهيئة أن الهيئة الاتحادية للجمارك تسعى إلى تعزيز الرقابة على المنافذ الجمركية وترسيخ مفهوم الردع الجمركي انطلاقاً من المهام والمسؤوليات المنوطة بالهيئة، وإدراكاً منها لحجم التحديات الأمنية والمخاطر الجمركية حيث تقوم الهيئة بتنفيذ خطة متكاملة لدعم المنافذ الجمركية في الدولة، تتضمن رفد المنافذ الجمركية بأحدث الأجهزة والمعدات والمراقبين والكلاب الجمركية، الأمر الذي من شأنه تعزيز المنظومة الأمنية والجمركية والتجارية في الدولة.

وأشار إلى أن الهيئة تمكنت بدعم وزارة شؤون الرئاسة من إنجاز أول وحدة اتحادية للكلاب الجمركية K9 في الدولة في زمن قياسي.

وقدم الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة على دعمه اللامحدود لإنشاء الوحدة وتوجيهه بتخصيص المبنى الجديد للوحدة في أم القيوين.