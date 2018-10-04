الأحمر يغطي بورصات المنطقة في مؤشرات الخميس

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة تراجعاً في أدائها في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس باستثناء السوق العمانية. وفي ظل ذلك تراجعت سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2791.71 نقطة وكان الانخفاض نسبته 0.83%، كما تراجع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.14% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7997.61 نقطة وسط تباين أداء القطاعات.

وسجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.26% لتقفل عند مستوى 5314.90 نقطة وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.41% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1324.95 نقطة بضغط من قطاعات الصناعة والاستثمار والخدمات.

بينما ارتفع مؤشر السوق العمانية العام وصولاً إلى مستوى 4525.78 نقطة كان هذا الارتفاع بنسبة 0.22% بدعم من القطاع المالي.

وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.13%، لتقفل عند مستوى 1980.45 نقطة بضغط من قطاعاتها الثلاث.

السوق الإغلاق التغير دبي 2791.71 0.83 % سالب السعودية 7997.61 0.14 % سالب الكويت 5314.90 0.26 % سالب البحرين 1324.95 0.41 % سالب عمان 4525.78 0.22 % الأردن 1980.45 0.13 % سالب

تراجع آخر لسوق دبي وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الخميس وسط تباين أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 23.26 نقطة أو ما نسبته 0.83% ليقفل عند مستوى 2791.71 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 122.8 مليون سهم بقيمة 128.7 مليون درهم نفذت من خلال 2133 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الاستثمار القطاعات المرتفعة بنسبة 0.30% تلاه قطاع السلع بنسبة 0.25% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع العقارات القطاعات المتراجعة بنسبة 1.79% تلاه قطاع النقل بنسبة 0.74%.

وسجل سعر سهم الرمز كوربوريشن أعلى نسبة ارتفاع بواقع 13.85% وصولاً إلى سعر 1.48 درهم تلاه سهم دار التكافل بنسبة 4.71% وصولاً إلى سعر 1.78 درهم، في المقابل سجل سعر سهم اكتتاب أعلى نسبة تراجع بواقع 5.86% وصولاً إلى سعر 0.273 درهم تلاه سهم ديبا بنسبة 5.00% وصولاً إلى سعر 0.950 دولار. واحتل سهم موانئ دبي العالمية المركز الأول بحجم التداولات بواقع 6.8 مليون سهم تلاه سهم إعمار بواقع 22.1 مليون سهم. واحتل سهم ديار للتطوير المركز الأول بقيم التداولات بواقع 33.1 مليون درهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 21.7 مليون درهم.

محطة حمراء للسوق السعودية في آخر تداولات الأسبوع

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات يوم الخميس وسط تباين أداء القطاعات وسط تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 10.94 نقطة أو ما نسبته 0.14% ليقفل عند مستوى 7997.61 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 104.1 مليون سهم بقيمة 2.5 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 62 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 93 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع تجزئة السلع الكمالية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.64% تلاه قطاع الطاقة بنسبة 1.09%، تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية وقطاع تجزئة الأغذية القطاعات المتراجعة بنسبة 0.64% تلاهما قطاع الاتصالات بنسبة 0.58%.

وسجل سعر سهم الكابلات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.82% وصولاً إلى سعر 27.30 ريال تلاه سهم المتحدة للتأمين بنسبة 5.57% وصولاً إلى سعر 12.50 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اللجين أعلى نسبة بواقع 2.84% وصولاً إلى سعر 29.10 ريال تلاه سهم سامبا بنسبة 2.48% وصولاً إلى سعر 31.45 ريال. واحتل سهم الانماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 17.8 مليون سهم تلاه سهم ككيان السعودية بواقع 6.3 مليون سهم. واحتل سهم سابك المركز الأول بقيم التداولات بواقع 439.1 مليون ريال تلاه سهم الانماء بواقع 384.4 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتد هابطة وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام

تراجعت السوق الكويتية في تعاملات يوم الخميس وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 14.03 نقطة أو ما نسبته 0.26% ليقفل عند مستوى 5314.90 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 35.8 مليون سهم بقيمة 13.1 مليون دينار نفذت من خلال 1783 صفقة.

وسجل سعر سهم المتكاملة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.10% وصولاً إلى سعر 0.875 دينار تلاه سهم مشاريع بنسبة 1.94% وصولاً إلى سعر 0.210 دينار، في المقابل سجل سعر سهم بك وربة أعلى نسبة تراجع بواقع 1.28% وصولاً إلى سعر 0.232 دينار تلاه سهم جي اف اتش بنسبة 1.20% وصولاً إلى سعر 0.0988 دينار. واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 15 مليون سهم تلاه سهم برقان بواقع 3.7 مليون سهم. واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.1 مليون دينار تلاه سهم أجيليتي بواقع 1.7 مليون دينار.

خسائر في السوق البحرينية ليتراجع مؤشرها العام 0.41%

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات يوم الخميس وسط أداء سلبي لقطاعات الصناعة والاستثمار والخدمات، وكان هذا الانخفاض بواقع 5.46 نقطة أو ما نسبته 0.41% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1324.95 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8.6 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 5.25 نقطة واستقر قطاع التأمين وقطاع الفنادق والسياحة على نفس قيمة الجلسة السابقة، وفي المقابل تراجعت باقي القطاعات بقيادة قطاع الصناعة بواقع 15.71 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 8.24 نقطة.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 3.66% وصولاً إلى سعر 0.085 دولار تلاه سهم المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 1.28% وصولاً إلى سعر 0.395 دولار. وسجل سعر سهم شركة الخليج المتحد القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 5.56% وصولاً إلى سعر 1.020 دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 1.64% وصولاً إلى سعر 0.600 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 7.6 مليون سهم تلاه سهم المنيوم البحرين بواقع 261 ألف سهم.

قطاع المال يقود السوق العمانية للارتفاع

ارتفع مؤشر السوق العمانية في تعاملات يوم الخميس بعد أداء إيجابي للقطاع المالي، حيث اقفل مؤشرها العام عند مستوى 4525.78 نقطة رابحا 10.11 نقطة أو ما نسبته 0.22%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 3.1 مليون ريال نفذت من خلال 643 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات وتراجعت أسعار أسهم 10 شركات واستقرت أسعار أسهم 18 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.69%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.08% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.01%.

وسجل سعر سهم بنك العز الاسلامي أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88% وصولاً إلى سعر 0.090 ريال تلاه سهم بنك نزوى بنسبة 2.33% وصولاً إلى سعر 0.088 ريال. وسجل سعر سهم سندات العمانية للتمويل المجانية أعلى نسبة تراجع بواقع 10.00% وصولاً إلى سعر 0.090 ريال تلاه سهم المدينة للاستثمار بنسبة 2.38% وصولاً إلى سعر 0.041 ريال. واحتل سهم ظفار لتوليد الكهرباء المركز الأول من حيث حجم التعاملات بواقع 4.7 مليون سهم تلاه سهم بنك العز الاسلامي بواقع 1.7 مليون سهم. واحتل سهم ظفار لتوليد الكهرباء المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 1 مليون ريال تلاه سهم أريدو بواقع 582.1 ألف سهم.

السوق الأردنية تتراجع بضغط منن قطاعاتها الثلاث

تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الخميس بعد تراجع قطاعاتها الثلاث وسط ارتفاع الأحجام والسيولة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1980.45 نقطة ليخسر ما نسبته 0.13%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 5.9 مليون دينار نفذت من خلال 2399 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة مقابل تراجع لاسعار أسهم 30 شركة واستقرار لأسعار أسهم 36 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.30% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.26% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.03%.

وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.69% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم الزي لصناعة الألبسة الجاهزة بنسبة 7.14% وصولاً إلى سعر 0.15 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الأردنية للتطوير والاستثمار المالي أعلى نسبة تراجع بواقع 4.84% وصولاً إلى سعر 5.11 دينار تلاه سهم نوبار للتجارة والاستثمار بنسبة 4.83% وصولاً إلى سعر 5.12 دينار. واحتل سهم الكهرباء الأردنية المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 621.3 ألف دينار تلاه سهم الصناعات البتروكيماوية الوسيطة بواقع 498.6 ألف دينار.