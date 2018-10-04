"غرفة أبوظبي" تبحث التعاون الاقتصادي مع جنوب أفريقيا

الشارقة 24 – وام:

بحثت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، صباح الخميس، في مبنى الغرفة، فرص التعاون الاقتصادي المشترك، خلال اجتماع تجاري موسع مع وفد تجاري من جمهورية جنوب أفريقيا.

أكد عبد الله القبيسي، أن تنظيم الاجتماع جاء لتعزيز الروابط التجارية وتوطيد علاقات التعاون بين رجال الأعمال والشركات في البلدين الصديقين، مشيراً إلى أن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وبتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقوم ببذل جهودها لتنمية وتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع كافة الدول الشقيقة والصديقة، من خلال إصدار القرارات الاستراتيجية والخطط الطموحة التي تحفز الاقتصاد الوطني والانفتاح على الاستثمار الأجنبي والعمل على اجتذابه، مما يعزز التنافسية بين قطاعات الأعمال وتزيد من ثقة المستثمرين.

وأوضح أن القطاع التجاري في دولة الإمارات وفي إمارة أبوظبي تحديداً، يتمتع بخبرات وإمكانات ضخمة وفرص استثمارية واعدة، تفتح المجال واسعاً للتعاون المشترك مع المؤسسات والشركات والمستثمرين في جنوب أفريقيا، وأن المبادلات التجارية بين البلدين، تشير إلى تقدم ملحوظ، حيث ساهم تأسيس مجلس الأعمال الإماراتي الجنوب أفريقي المشترك، في زيادة التواصل مع المستثمرين ونسج شراكات واسعة بين قطاعات الأعمال الإماراتية والجنوب أفريقية، فقد وصل حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية جنوب أفريقيا في عام 2017 إلى ما يزيد على مليار و 184 مليون درهم.

وأشار إلى أن جمهورية جنوب أفريقيا تحتل المرتبة 35 بين الدول التي تستورد منها إمارة أبوظبي، والمرتبة 18 بين الدول التي تصدر إليها إمارة أبوظبي، والمرتبة 57 بين الدول التي تعيد التصدير إليها إمارة أبوظبي، وذلك في العام 2016، منوهاً بالتطلعات المشتركة إلى الزيادة والانفتاح في حجم الاستثمارات والتعاون الاقتصادي، خاصةً مع توفر الإمكانيات والرغبة الفعلية لتطوير العلاقات التجارية، مما يؤكد أن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية وكَمّية في مستوى هذه العلاقة بين البلدين لترقى إلى مستوى الطموحات.

حضر الاجتماع عبد الله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة أبوظبي، وسعادة سعد كاتشاليا سفير جمهورية جنوب أفريقيا لدى الدولة، إلى جانب ما يزيد على 35 من رجال الأعمال والمستثمرين لدى جنوب أفريقيا وفعاليات قطاع المال والأعمال في إمارة أبوظبي.