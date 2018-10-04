نيكي يهبط لأدنى مستوى في أسبوع بفعل جني الأرباح

الشارقة 24 – رويترز:

تراجع المؤشر نيكي الياباني إلى أدنى مستوياته في أسبوع، الخميس، مع قيام المستثمرين بالبيع لجني الأرباح إثر موجة صعود رفعت المؤشر إلى ذروته في 27 عاماً، لكن تويوتا وسوفت بنك ارتفعا بعد الإعلان عن شراكة في تكنولوجيا السيارات ذاتية القيادة.

وأكد المحللون أن المعنويات تراجعت في أواخر الجلسة بسبب الأداء الضعيف للأسهم الآسيوية، وسط مخاوف من تنامي تكاليف الاقتراض ومؤشرات على تراجع لاحق للأسهم في نيويورك.

وأغلق نيكي منخفضاً 0.6% إلى 23975.62 نقطة ليسجل المؤشر القياسي أضعف إقفال له منذ 27 سبتمبر، إذ رأى المتعاملون أن موجة الصعود الأخيرة فاقت الحد.