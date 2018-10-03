الأخضر يغطي بورصات المنطقة في مؤشرات الأربعاء

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً في أدائها في تداولات جلسة يوم الأربعاء باستثناء سوق دبي والسوق العمانية. وفي ظل ذلك تراجعت سوق دبي وسط تراجع أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2814.97 نقطة وكان الانخفاض نسبته 0.84%، وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.34% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8008.55 نقطة وسط تباين أداء القطاعات.

وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.10% لتقفل عند مستوى 5328.93 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. كما ارتفعت السوق البحرينية بنسبة 0.03% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1330.41 نقطة بدعم من قطاعي الاستثمار والبنوك. بينما تراجع مؤشر السوق العمانية العام وصولاً إلى مستوى 4515.67 نقطة كان هذا الانخفاض بنسبة 0.43% وسط تراجع كافة قطاعاتها.

وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.07%، لتقفل عند مستوى 1983.06 نقطة بدعم من وحيد قطاع الصناعة.

السوق الإغلاق التغير دبي 2814.97 0.84 % سالب السعودية 8008.55 0.34 % الكويت 5328.93 0.10 % البحرين 1330.41 0.03 % عمان 4515.67 0.43 % سالب الأردن 1983.06 0.05 % خسائر في سوق دبي بضغط من غالبية قطاعاتها

تراجعت سوق دبي في تعاملات يوم الأربعاء وسط تباين أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 23.74 نقطة أو ما نسبته 0.84% ليقفل عند مستوى 2775 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 322.7 مليون سهم بقيمة 288 مليون درهم نفذت من خلال 2668 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 24 شركة واستقرار لأسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع النقل بنسبة 0.12% واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع السلع بنسبة 3.78% تلاه قطاع التأمين بنسبة 1.74%.

وسجل سعر سهم مصرف عجمان أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.04% وصولاً إلى سعر 1.00 درهم تلاه سهم أرامكس بنسبة 1.25% وصولاً إلى سعر 4.05 درهم، في المقابل سجل سعر سهم بنك دبي التجاري أعلى نسبة تراجع بواقع 6.93% وصولاً إلى سعر 3.76 درهم تلاه سهم تكافل الامارات بنسبة 6.08% وصولاً إلى سعر 1.70 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 145.2 مليون سهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 44.9 مليون سهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التداولات بواقع 105 مليون درهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 104.5 مليون درهم

السوق السعودية ترتد صاعدة لتغلق عند مستوى ثمانية آلاف نقطة

ارتفعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات يوم الأربعاء وسط تباين أداء القطاعات وسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 27.36 نقطة أو ما نسبته 0.34% ليقفل عند مستوى 8008.55 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 126.5 مليون سهم بقيمة 3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 101 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 68 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات المرتفعة بنسبة 1.97% تلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 1.76%، في المقابل تصدر قطاع إنتاج الأغذية القطاعات المتراجعة بنسبة 0.61% تلاه قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.59%.

وسجل سعر سهم الأهلي للتكافل أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.96% وصولاً إلى سعر 26.45 ريال تلاه سهم بانك بنسبة 4.67% وصولاً إلى سعر 36.95 ريال، في المقابل سجل سعر سهم اللجين أعلى نسبة بواقع 5.52% وصولاً إلى سعر 29.95 ريال تلاه سهم العالمية بنسبة 2.54% وصولاً إلى سعر 36.50 ريال. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بحجم التداولات بواقع 23.8 مليون سهم تلاه سهم دار الأركان بواقع 16.9 مليون سهم. واحتل سهم الإنماء المركز الأول بقيم التداولات بواقع 510.8 مليون ريال تلاه سهم سابك بواقع 431.3 مليون ريال.

السوق الكويتية ترتفع وسط تراجع مؤشرات السيولة والأحجام

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات يوم الأربعاء وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.39 نقطة أو ما نسبته 0.1% ليقفل عند مستوى 5328.93 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 22.6 مليون سهم بقيمة 7.2 مليون دينار نفذت من خلال 1106 صفقة.

وسجل سعر سهم أجيليتي أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.60% وصولاً إلى سعر 0.841 دينار تلاه سهم أهلي متحد بنسبة 0.48% وصولاً إلى سعر 0.209 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مشاريع أعلى نسبة تراجع بواقع 1.44% وصولاً إلى سعر 0.206 دينار تلاه سهم ميزان بنسبة 0.90% وصولاً إلى سعر 0.664 دينار. واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 13.7 مليون سهم تلاه سهم وطني بواقع 1.8 مليون سهم. واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.8 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 1.5 مليون دينار.

أرباح طفيفة في السوق البحرينية بدعم من قطاعي الاستثمار والبنوك

ارتفع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات يوم الأربعاء وسط أداء إيجابي لقطاع الاستثمار والبنوك، وكان هذا الارتفاع بواقع 0.46 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1330.41 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.7 مليون سهم بقيمة 2.4 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الاستثمار بواقع 2.21 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 1.50 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بواقع 7.78 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم جي اف اتش أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.37% وصولاً إلى سعر 0.370 دولار تلاه سهم مصرف السلام البحرين بنسبة 1.00% وصولاً إلى سعر 0.101 دينار. وسجل سعر سهم زين البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 8.60% وصولاً إلى سعر 0.085 دينار تلاه سهم بنك البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.81% وصولاً إلى سعر 0.244 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 6 مليون سهم تلاه سهم جي اف اتش بواقع 5 مليون سهم.

السوق العمانية تتراجع وسط تراجع كافة قطاعاتها

تراجع مؤشر السوق العمانية في تعاملات يوم الأربعاء بعد أداء سلبي لقطاعاتها، حيث اقفل مؤشرها العام عند مستوى 4515.67 نقطة خاسرا 19.67 نقطة أو ما نسبته 0.43%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 6.5 مليون سهم بقيمة 1.2 مليون ريال نفذت من خلال 375 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 6 شركات وتراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 8 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.39% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.23% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.10%.

وسجل سعر سهم المدينة للاستثمار أعلى نسبة تراجع بواقع 2.44% وصولاً إلى سعر 0.042 ريال تلاه سهم الشرقية للاستثمار بنسبة 2.02% وصولاً إلى سعر 0.101 ريال. وسجل سعر سهم الرؤية للتأمين أعلى نسبة تراجع بواقع 2.70% وصولاً إلى سعر 0.144 ريال تلاه سهم أريدو بنسبة 2.56% وصولاً إلى سعر 0.532 ريال. واحتل سهم ظفار لتوليد الكهرباء المركز الأول من حيث حجم التعاملات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1 مليون سهم. واحتل سهم ظفار لتوليد الكهرباء المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 347.1 ألف ريال تلاه سهم المها لتسويق المنتجات النفطية بواقع 138.4 ألف سهم.

قطاع الصناعة يقود السوق الأردنية للارتفاع

ارتفع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الأربعاء بعد ارتفاع أداء قطاع الصناعة وسط ارتفاع الأحجام والسيولة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1983.06 نقطة ليربح ما نسبته 0.05%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4.3 مليون سهم بقيمة 4.6 مليون دينار نفذت من خلال 1995 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة مقابل تراجع لأسعار اسهم 28 شركة واستقرار لأسعار اسهم 42 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الصناعة بنسبة 0.42%، وفي المقابل تراجع قطاع الخدمات بنسبة 0.13% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.01%.

وسجل سعر سهم الأردنية لصناعة الأنابيب أعلى نسبة ارتفاع بواقع 4.83% وصولاً إلى سعر 1.95 دينار تلاه سهم الاتحاد لتطوير الأراضي بنسبة 4.76% وصولاً إلى سعر 1.76 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الازي لصناعة الألبسة الجاهزة أعلى نسبة تراجع بواقع 6.66% وصولاً إلى سعر 0.14 دينار تلاه سهم العربية الدولية للفنادق بنسبة 5.82% وصولاً إلى سعر 0.97 دينار. واحتل سهم الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر المركرز الأول بقيم التعاملات بواقع 737.2 ألف دينار تلاه سهم التجمعات الاستثمارية المتخصصة بواقع 574.6 ألف دينار.