الاتحاد للطيران تطلق "ذا هاوس" لصالات الضيوف

الشارقة 24:

أطلقت الاتحاد للطيران علامة عصرية جديدة لصالات الضيوف في المطارات، أطلق عليها "ذا هاوس"، بالشراكة مع شركة "No1 Lounges"، الحائزة على جوائز في تقديم خدمات صالات الضيوف بالمطارات، والتي ستتولى تشغيل صالات العلامة الجديدة.

وينطلق المشروع المبتكر من مطار لندن هيثرو، حيث سيتم إعادة تسمية صالة الاتحاد للطيران بالمطار اللندني إلى "ذا هاوس"، وقد يتم التوسع مستقبلاً في نطاق العلامة الجديدة، بحيث تشمل المزيد من صالات المطارات.

وبأكدت ليندا سلستينو، نائب الرئيس لشؤون تقديم وتطوير تجارب الضيوف، أن هذه العلامة الجديدة تمثل تطوراً مبتكراً في خدمات صالات المطارات الدولية التابعة للاتحاد للطيران، وقد تم اختيار "نمبر1 لاونجيز" للتميز الذي أظهرته بفضل مهاراتها وخبراتها التشغيلية، ومنهجها المبتكر في تلبية احتياجات صالات الضيوف التابعة للاتحاد للطيران.

وتستمر الشركة في تقديم مزايا الدخول المجاني لعملاء الاتحاد للطيران المسافرين على متن درجة رجال الأعمال والدرجة الأولى، والمسافرين على متن مقصورة "الإيوان"، كما يسري الدخول المجاني كذلك لأعضاء الفئة الذهبية والبلاتينية ببرنامج الولاء الخاص بالشركة "ضيف الاتحاد"، والمسافرين على متن الدرجة الأولى ودرجة رجال الأعمال عبر رحلات الشركاء بالرمز التي تشغلها الاتحاد للطيران.

وتوفر الاتحاد للطيران كذلك إمكانية استخدام صالة "ذا هاوس" مقابل رسوم لمسافري الشركة على متن الدرجة السياحية، كما تستمر الصالة في تقديم خدماتها كذلك لمسافري الدرجات الممتازة لعدد صغير من شركات الطيران الأخرى، مع توفير إمكانية شراء الخدمة لمسافري غيرها من شركات الطيران الأخرى حسب التوافر.

وفور انطلاق الصالة الجديدة، سوف يستمتع الضيوف بتجارب جديدة لتناول الطعام في أجواء راقية، وعلى مقاعد وطاولات مزدانة باللون الأبيض، مع خدمات أكثر توسعاً على صعيد المشروبات، والتي تشمل العصائر والمخفوقات الطازجة، ومختلف أنواع القهوة العالمية.

وعلى مدار العام القادم، سوف يتم إعادة تهيئة الصالة بحيث تشمل مناطق جديدة وردهة مخصصة للمشروبات، وقاعة لتناول الطعام، وقاعة للقراءة، إضافة إلى تحديث مرافق الاستحمام وغرف الصلاة. وسوف تقدم ردهة المشروبات الجديدة كذلك قائمة واسعة من عصائر الكوكتيل والموكتيل.