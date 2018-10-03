"غرفة الشارقة" تنظم ورشة "متطلبات شهادة حلال"

الشارقة 24:

نظّمت غرفة تجارة وصناعة الشارقة ورشة عمل بعنوان "شرح متطلبات شهادة حلال وعلامة الجودة الإماراتية"، في إطار مساعيها الرامية للإسهام الإيجابي في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة في جميع قطاعات العمل، وبالتعاون المثمر مع شركائها الاستراتيجيين.

واستهدفت الورشة التعريف باللوائح والقوانين ذات العلاقة بالاستيراد والتصدير المطبقة في الدولة، وغيرها من الأنظمة والآليات المعتمدة من قبل هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، وشرح متطلبات النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، وتسليط الضوء على أفضل الممارسات والإجراءات والمعايير المتبعة في مجال رفع كفاءة وجودة المنتجات المحلية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

ويعد حجم القوة الشرائية والاستهلاكية الهائلة للمسلمين حول العالم دافع إلى مضاعفة العمل نحو زيادة الاهتمام بالمنتجات الحلال بكافة فئاتها، حيث من المتوقع أن يبلغ مجموع إنفاق المسلمين نحو 2.986 تريليون دولار أميركي في عام 2021، موزعة على القطاعات الحلال التالية: الأغذية والسياحة والأزياء والموضة والأدوية ومستحضرات التجميل.

وحضر الورشة التي عُقدت في مقر غرفة الشارقة، الأربعاء، عبد العزيز محمد شطاف مساعد المدير العام لقطاع الخدمات، وجمال سعيد بوزنجال مدير إدارة الإعلام، والدكتور يحي علي يحي المدير التنفيذي لشركة "جلف تك سرتفيكيشن الإماراتية"، وياسر عبيد هاشم رئيس قسم المستثمرين والأفضلية في الغرفة، والمهندس فيكتورينو اباجيرو المدير التنفيذي لشركة "جلف تك سرتفيكيشن الإماراتية"، وبمشاركة مسؤولي وممثلي الجهات الحكومية المعنية بشؤون الرقابة والجودة، إلى جانب أكثر من 50 شخصاً يمثلون عدداً من مصانع الأغذية والعطور ومستحضرات التجميل الكُبرى العاملة في الشارقة.

وأكد عبد العزيز شطاف أن مبادرة غرفة الشارقة لتنظيم هذه الورشة، يندرج في إطار استراتيجية الغرفة التي تُركّز على زيادة صادرات المنتجات الوطنية عبر تعزيز ثقتها في الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، التي تصل صادراتها إلى 168 دولة من خلال وضع علامة الجودة الإماراتية "حلال" عليها، ، وذلك عن طريق التواصل المباشر مع مؤسسات القطاع الخاص المعنية بهذا الشأن لتبادل الآراء ووجهات النظر في الموضوعات والمسائل المرتبطة بشؤون قطاعاتهم الاقتصادية، وانطلاقاً من حرص الغرفة على خدمة منتسبيها من ممثلي القطاع الخاص، وتحقيقاً لهدفها في تنمية علاقاتهم التجارية وتطوير ودعم مصالحهم بما يُسهم في تعزيز بيئة الأعمال وتحقيق الازدهار الاقتصادي المستدام في الشارقة.

وأكد مساعد المدير العام لقطاع خدمات الأعضاء، ضرورة تضافر الجهود لتعزيز الثقة بالمنتجات الإماراتية التي تمتاز بجودتها العالية، وبمعاييرها الدقيقة، لتوسيع رقعة انتشار الصناعات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية.

وأشار إلى أن أهمية هذا النوع من ورش العمل تكمن في أنها تمثل خطوة من سلسلة خطوات تقوم بها الغرفة بشكل دوري إلى جانب غيرها من الجهات المعنية في الدولة، وفي مقدمتهم هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، لتعريف المستثمرين ورجال الأعمال وأصحاب المنشآت حول النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال، ومتطلبات الحصول على شهادة "حلال" وعلى علامة الجودة الإماراتية واشتراطاتهما والاستخدام الأمثل لهما، مع توضيح تأثير شهادة "حلال" الإيجابي على صادرات المنتج الإماراتي، إلى جانب توعية المستهلك بالمنتج الإسلامي.

ثم قدم ممثل هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس عرضاً تعريفياً عن دور المؤسسة في وضع التشريعات والأنظمة لتطبيق المعايير التي ترفع من جودة المنتج المحلي، وحماية السوق من المنتجات الغير أصلية.

وقدم الورشة خبراء من "جلف تك سرتفيكيشن الإماراتية" وهي شركة معتمدة من قِبل "مركز الاعتماد الخليجي" والمُكلّفة من جانب هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، و"الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة"، بمنح الشهادات في مجال الحلال.