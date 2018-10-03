التضخم في تركيا يرتفع لنحو 25% في سبتمبر

الشارقة 24 – رويترز:





أظهرت بيانات رسمية، الأربعاء، أن معدل التضخم التركي ارتفع إلى نحو 25 % على أساس سنوي في سبتمبر، مسجلاً أعلى مستوياته في 15 عاماً، بما يبرز اشتداد تأثير أزمة العملة على الاقتصاد عموماً والمستهلكين.

خسرت الليرة التركية نحو 40 % من قيمتها منذ بداية العام الحالي، متأثرة بالمخاوف من سيطرة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على السياسة النقدية وخلاف دبلوماسي مع الولايات المتحدة، وأدى هبوط العملة إلى ارتفاع أسعار شتى السلع من الغذاء إلى الوقود وقوض ثقة المستثمرين في سوق كانت تعتبر ذات يوم سوقاً ناشئة صاعدة.

وتراجعت الليرة في أعقاب نشر البيانات التي جاءت أعلى كثيراً من التوقعات، وبحلول الساعة 07:17 بتوقيت غرينتش، بلغت العملة التركية 6.0633 ليرة للدولار.

وأظهرت بيانات معهد الإحصاء التركي أن التضخم ارتفع إلى 24.52 % في سبتمبر مقارنة مع مستواه قبل عام، وبلغ معدل التضخم 6.3 % بالمقارنة مع الشهر السابق، وهو ما يزيد كثيراً على متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لآراء 15 خبيراً اقتصادياً والبالغ 3.6 %.