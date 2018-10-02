الشيباني: إنجاز 25 مليون قدم مربع من "مدينة تلال" في الشارقة

الشارقة 24 - ناصر فريحات:

أعلن خليفة الشيباني، مدير عام "تلال العقارية"، لـ "الشارقة 24"، عن اكتمال تنفيذ مشروع "مدينة تلال" في إمارة الشارقة، الواقع على امتداد شارع الإمارات، مزوداً بكافة المرافق والخدمات الضرورية اللازمة.

وأشار خلال تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش مشاركته في معرض "سيتي سكيب جلوبال" بدورته الـ 17، إلى أنه تم حتى الآن إنجاز 25 مليون قدم مربع من المشروع في الموعد المحدد.

ودعا المطورين العقاريين للاستفادة من المزايا الاستثمارية التي يتمتع بها هذا المشروع الحيوي.

ووجه الشيباني الشكر إلى مجلس الوزراء وكافة الجهات الاتحادية والمحلية، لدعمها القطاع العقاري في دولة الإمارات، من خلال إصدار القرارات والتشريعات التي تخدم المستثمرين.

وأكد مدير عام شركة تلال العقارية، أن مشاركة الشركة في معرض سيتي سكيب العالمي المقام بمركز دبي التجاري، تأتي امتداداً لمشاركات سابقة لتبادل الخبرات مع الشركات الاستثمارية الأخرى.