عيسى عطايا: نشارك بمشروعي "الممشى" و "زيرو 6 " ضمن "سيتي سكيب"

الشارقة 24 – ناصر فريحات:

أكد عيسى عطايا، مدير عام مجموعة "ألف" التي تتخذ من إمارة الشارقة مقراً لها، أنهم يشاركون بمشروعي "الممشى" وزيرو 6 " في معرض "سيتي سكيب جلوبال" بدورته الـ 17 بمركز دبي التجاري.

وأشار في تصريحات صحافية لـ "الشارقة 24"، إلى أن المجموعة تقدم عرضاً حصرياً لمشروع الممشى لزوار المعرض، ويشمل العرض الوحدات السكنية التي تبدأ بسعر 290 ألف درهم، بأقساط شهرية، ويوفر جناح المجموعة للزوار موافقة فورية من البنك.

وأضاف مدير عام مجموعة "ألف"، أن مشروع الممشى يمتد على مساحة 3 مليون قدم مربع، ومن ميزاته أنه يوفر بيئة أمنة للعائلات في منطقة مويلح بالشارقة، كونه يخلو من حركة سير المركبات، لافتاً إلى أن "مشروع زيرو 6 " الذي تم افتتاحه في أبريل الماضي حقق نتائج مميزة منذ إطلاقه.