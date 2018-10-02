مجموعة "الثريا" تكشف عن أحدث أبراجها "لامار" في الشارقة

الشارقة 24:

كشفت مجموعة الثريا، المطوّر العقاري الرائد في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي تتميز أعمالها بإنجاز المجمعات والأبراج السكنية الشاهقة، النقاب اليوم الثلاثاء، عن أحدث مشاريعها العملاقة برج "لامار" (La Mer) في إمارة الشارقة بتكلفة استثمارية تبلغ حوالي 350 مليون درهم.

جاء ذلك، خلال مشاركة المجموعة في فعاليات اليوم الأول من معرض "سيتي سكيب غلوبال 2018" في مركز دبي التجاري العالمي.

وأكد المهندس ريمون خزامي، الرئيس التنفيذي لـ "مجموعة الثريا"، أن برج "لامار" يتميز بموقعه الفريد من نوعه على شاطئ الممزر بين إمارتي الشارقة ودبي ولا يبعد سوى بضع خطوات عن مياه البحر إذ يفصل بينهما الطريق الممتد على شاطئ الممزر.

وأضاف أن تصميم هذا البرج سوف يشكل معلماً هندسياً عمرانياً جديداً يختلف عن الأنماط السائدة على مستوى مدينة الشارقة، إذ روعي في تصميمه مجموعة من الاعتبارات، أبرزها الاستفادة من موقعه الاستراتيجي بين إمارتي الشارقة ودبي، مستمداً من الأولى طابعها التراثي والثقافي، ومن الثانية طابعها الحديث الذي تعكسه الأبراج العالية وتوجهاتها التجارية والاقتصادية، بالإضافة إلى زرقة مياه الخليج العربي والرمال الذهبية المحيطة به.

وتوقع خزامي الانتهاء من بناء البرج في فترة زمنية قياسية بعد عقب الحصول على المستندات الرسمية.

وأشار إلى أن المجموعة عملت على تقسيم عملياتها إلى أربع وحدات مستقلة هي "الثريا للعقارات" و"الثريا للإنشاءات"، و"الثريا للتأجير"، و"الثريا للخدمات وإدارة المرافق" وتعمل هذه الوحدات بشكل متجانس ومتكامل من أجل تنفيذ مشاريعها، مستفيدة من تنسيق عملها كمجموعة.

ويوفر برج "لامار" الذي يتألف من 45 طابقاً بارتفاع 150 متراً، رؤية شاملة بانورامية بزاوية 360 درجة بإطلالته على البحر من الجهة الأمامية وعلى مدخلي مدينتي الشارقة ودبي من الجهة الأخرى، ويضم 350 شقة سكنية مكوّنة من واحدة إلى ثلاث غرف نوم بأحجام مختلفة و12 شقة دوبلكس و17 مكتباً ومحلين تجاريين، إضافة إلى 474 موقفاً فسيحاً للسيارات تحتل 7 طوابق من هذا المبنى الذي تم تصميمه بمدخلين مستقلين، الأول للقسم السكني والثاني خصص لقسم المكاتب، مع الأخذ في الاعتبار أن كل تلك الشقق والمحال التجارية معروضة للبيع بنظام التملك الحرّ أمام الراغبين في الاستملاك من أجل السكن والمستثمرين على حد سواء وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها في إمارة الشارقة.

ولإضفاء المزيد من الرفاهية والتسهيلات، سوف يضم "لامار" حوضي سباحة وناديين صحيين مع توفير حراسة على مداخله على مدار الساعة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن موقع برج "لامار"، يعد صرحاً مثالياً للباحثين عن الراحة والهدوء بعد يوم عمل طويل، فهو يشمخ وسط منطقة ملاصقة للبحر، وفي الوقت نفسه غير كثيفة عمرانياً، أضف إلى ذلك وجود ممرات المشاة الممتدة على طول كورنيش الممزر، ما يوفر فرصة مماثلة لمحبي المشي والرياضات الأخرى، كما سينعم قاطنو البرج بإطلالة ساحرة على بحيرة الممزر في الشارقة، بالإضافة إلى إطلالته البانورامية على بحيرة الخان وأبراجها في الشارقة مروراً بحديقة وبحيرة الممزر المجاورة في دبي وانتهاءً بإطلالة فريدة على مدينة دبي بأبراجها الشاهقة وأعلاها "برج خليفة" الأعلى في العالم.