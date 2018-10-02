الأحمر يغطي بورصات المنطقة بإغلاقات سلبية في مؤشرات الثلاثاء

الشارقة 24:
تراجعت سوق دبي في أدائها، في تداولات منتصف الأسبوع، في جلسة الثلاثاء، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2838.71 نقطة، وكان الانخفاض بنسبة 0.38%.
كما تراجع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.71% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7981.19 نقطة، وسط تباين أداء القطاعات.
وسجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.11% لتقفل عند مستوى 5323.54 نقطة، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام.
كما تراجعت السوق البحرينية، بنسبة 0.35% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1329.95 نقطة، بضغط من قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.
وتراجع مؤشر السوق العمانية العام وصولاً إلى مستوى 4535.34 نقطة كان هذا الانخفاض بنسبة 0.06% وسط ارتفاع كافة قطاعاتها.
وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.07%، لتقفل عند مستوى 1982.11 نقطة وسط ارتفاع قطاعاتها الثلاث.
السوق
الإغلاق
التغير
دبي
2838.71
0.38 %سالب
السعودية
7981.19
0.71 % سالب
الكويت
5323.54
0.11 %سالب
البحرين
1329.95
0.35 %سالب
عمان
4535.34
0.06 %سالب
الأردن
1982.11
0.07%
سوق دبي ترتد هابطة
تراجعت سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 10.85 نقطة أو ما نسبته 0.38% ليقفل عند مستوى 2838.71 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 246.1 مليون سهم بقيمة 196.1 مليون درهم نفذت من خلال 2668 صفقة.
وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 16 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات.
محطة حمراء في السوق السعودية
تراجعت سوق الأسهم السعودية، وسط تباين أداء القطاعات وفي تعاملات جيدة، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 56.88 نقطة أو ما نسبته 0.71% ليقفل عند مستوى 7981.19 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 133.8 مليون سهم، بقيمة 3.3 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 45 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 132 شركة.
تراجع جديد للسوق الكويتية
تراجعت السوق الكويتية، وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 5.94 نقطة، أو ما نسبته 0.11% ليقفل عند مستوى 5323.54 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 27.2 مليون سهم، بقيمة 9.2 مليون دينار نفذت من خلال 1604 صفقة.
خسائر في السوق البحرينية
تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية، وسط أداء سلبي لقطاعات البنوك والصناعة والخدمات، وكان هذا الانخفاض بواقع 5.11 نقطة أو ما نسبته 0.38% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1329.95 نقطة.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 8 ملايين سهم، بقيمة مليوني دينار.
وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 15.89 نقطة، تلاه قطاع الصناعة بواقع 7.85 نقطة تلاه قطاع الخدمات، بواقع 1.96 نقططة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.
مؤشر أحمر للسوق العمانية
تراجع مؤشر السوق العمانية، بعد أداء سلبي لقطاعي الصناعة والمال، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4535.34 نقطة خاسراً 2.74 نقطة أو ما نسبته 0.06%.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 12.9 مليون سهم، بقيمة 1.8 مليون ريال، نفذت من خلال 577 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وتراجعت أسعار أسهم 6 شركات، واستقرت أسعار أسهم 14 شركة.
ارتفاع طفيف في السوق الأردنية
ارتفع مؤشر السوق الأردنية، بعد ارتفاع أداء قطاعاتها الثلاث وسط ارتفاع الأحجام والسيولة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1982.11 نقطة، ليربح ما نسبته 0.07%.
وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم، بقيمة 5.4 مليون دينار، نفذت من خلال 2549 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 38 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 22 شركة، واستقرار لأسعار أسهم 36 شركة.