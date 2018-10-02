الأحمر يغطي بورصات المنطقة بإغلاقات سلبية في مؤشرات الثلاثاء

الشارقة 24:

تراجعت سوق دبي في أدائها، في تداولات منتصف الأسبوع، في جلسة الثلاثاء، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليتراجع مؤشرها العام إلى مستوى 2838.71 نقطة، وكان الانخفاض بنسبة 0.38%.

كما تراجع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.71% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7981.19 نقطة، وسط تباين أداء القطاعات.

وسجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.11% لتقفل عند مستوى 5323.54 نقطة، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام.

كما تراجعت السوق البحرينية، بنسبة 0.35% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1329.95 نقطة، بضغط من قطاعات البنوك والصناعة والخدمات.

وتراجع مؤشر السوق العمانية العام وصولاً إلى مستوى 4535.34 نقطة كان هذا الانخفاض بنسبة 0.06% وسط ارتفاع كافة قطاعاتها.

وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.07%، لتقفل عند مستوى 1982.11 نقطة وسط ارتفاع قطاعاتها الثلاث.

السوق الإغلاق التغير دبي 2838.71 0.38 %سالب السعودية 7981.19 0.71 % سالب الكويت 5323.54 0.11 %سالب البحرين 1329.95 0.35 %سالب عمان 4535.34 0.06 %سالب الأردن 1982.11 0.07%