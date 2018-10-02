"الشارقة للتميّز الاقتصادي" تمدد مهلة المشاركة حتى 31 أكتوبر

الشارقة 24:

مددت الأمانة العامة لجائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي، مهلة استقبال طلبات المشاركة في دورة الجائزة لعام 2018، حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري، لإفساح المجال أمام الراغبين في الاشتراك لاستكمال جميع طلبات التقدّم.

جاء قرار تمديد المهلة، خلال الاجتماع الدوري لمجلس أمناء الجائزة، ولجنة جائزة الشارقة للتوطين الخليجية، الذي عقد يوم الإثنين، بمقر غرفة تجارة وصناعة الشارقة، برئاسة سعادة عبد الله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة رئيس مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، وبمشاركة سعادة عبد الرحيم النقي أمين عام اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سعادة عبد الله سلطان العويس، أن جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي شهدت تغييرات جذرية ونوعية عديدة منذ إطلاق هويتها الجديدة عام 2016، انطلاقاً من حرص الغرفة الدؤوب على دعم هذه الجائزة وسعيها الحثيث لتطويرها إلى مستويات متقدمة، تُعزّز سمعتها وأهميتها كإحدى أهم جوائز تقدير جهود المنشآت الاقتصادية المتميزة على مستوى الإمارة والدولة والمنطقة، وتعزيز ثقافة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية .

واستعرض سعادة العويس، فئة الجائزة الجديدة الخاصة برواد الأعمال للأشخاص من ذوي الإعاقة، التي جاء إطلاقها دعماً وتكريماً لجهود هذه الفئة، وبصفتهم عنصر بناء في المجتمع، ولتشجيعهم على المثابرة في العطاء وممارسة الأعمال الحرة والمساهمة في عمليات الإنتاج وتنمية المجتمع.

من جهته، أكد سعادة عبد الرحيم النقي أن جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي تعد فُرصة جاذبة لأكثر من مليون منشأة خليجية اقتصادية مسجلة في الغرف الخليجية، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو 80%، مشيداً بجهود ومبادرات غرفة الشارقة التي تعد واحدة من الغرف التي ترتبط بعلاقة عمل قوية مع اتحاد الغرف الخليجية.

حضر الاجتماع، الذي بحث آخر مستجدات أعمال الجائزة لدورة هذا العام، أعضاء مجلس أمناء جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي، سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وسعادة خالد جاسم المدفع رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي في الشارقة، وسعادة محمد أحمد أمين مدير عام الغرفة بالوكالة، وسارة المدني، والدكتور صلاح الحاج، وسعيد غانم السويدي، وندى الهاجري منسق عام الجائزة، وأعضاء اللجنة التنفيذية للجائزة.