سيف المدفع: اليابان ضيف شرف "الساعات والمجوهرات"

الشارقة 24 - محمود سليم:

كشف سعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، عن مشاركة اليابان كضيف شرف لأول مرة في الدورة الـ 45 من معرض الساعات والمجوهرات، في مركز إكسبو الشارقة، بمشاركة 500 علامة تجارية.

وأشار سعادة المدفع، في تصريحات لـ "الشارقة 24"، إلى أن المعرض أصبح معروفاً على مستوى العالم، خاصة أنه يُعتبر أفضل معارض الساعات والمجوهرات في الشرق الأوسط.

وأضاف سعادته، أن الإدارة استطاعت بدعم من غرفة الشارقة، تنظيم المعرض مرتين في العام، متوقعاً زيادة نسبة الحضور بمعدل 7% عن الدورة السابقة، بعدد يتجاوز 60 ألف زائر طوال أيام المعرض.