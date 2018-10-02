اقتصادية الشارقة تنظم ورشة حول استثمار رأس المال البشري

الشارقة 24:

في إطار التعاون الوثيق، مع دائرة الموارد البشرية في إمارة الشارقة، نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الإمارة، ورشة عمل بعنوان "الاستثمار في رأس المال البشري"، لتعزيز التنمية الشاملة، وإبراز أهمية الاستثمار في الأفراد والبشر، وهي الرؤية التي يكررها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأهمية تضمينها في فكر ومبادرات وأعمال دوائر وهيئات الإمارة الحكومية، الأمر الذي دعا الدائرة إلى تنظيم هذه الورشة التي تضمنت الإطار العالمي للاستثمار في الموارد البشرية، وأيضاً الوضع الحالي للإمارة في هذا المجال.

وأوضح سعادة سلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، أن الدائرة تحرص على تنظيم ورش تدريبية تدعم رأس المال البشري، وتركز عليه حرصاً منها على المساهمة الفاعلة، في تعزيز جهود الاستثمار على الكوادر في سوق العمل الإماراتي، والتركيز على الاستثمار في تطوير خبراتهم وإمكاناتهم الإدارية والفنية، كسبيل لتطوير أقسام الدائرة والارتقاء بمستوى تنافسيتها عالمياً.

وأضاف سعادته، أن الورشة التدريبية تعد فرصة لرفع كفاءة رأس المال البشري، الذي يعتبر المخزون الاستراتيجي لأية دولة تتطلع لبناء مستقبل مشرف ومستدام، يستجيب لطموحات الحاضر ويلبي توقعات المستقبل، وهذا هو المقصود من مفهوم الاستدامة، حيث إن بناء الفكر أصبح الجسر الذي تعبر من خلاله المجتمعات، للمضي قدماً لبلوغ الرفاهية الاجتماعية، وهو ما يواكب جهود دولة الإمارات، ويعزز صدارتها في مؤشر رأس المال البشري العالمي، ويدعم تنافسية سوق العمل الإماراتي.

من جهتها، أوضحت نورة بن صندل نائب مدير إدارة التخطيط والدراسات الاقتصادية بدائرة التنمية الاقتصادية، أن الاستثمار في الكوادر البشرية، أحد مكونات التخطيط الاقتصادي، ولهذا بادرت الإدارة بالتركيز على هذا المفهوم، بجانب الأعمال التقليدية من إصدار التقارير وتحليل البيانات الاقتصادية، موضحة أن الدائرة في السنوات الماضية حققت طفرة في الاستثمار بالعناصر البشرية، من خلال توجيهات سعادة رئيس الدائرة، حيث أنشأت شعبة للمعرفة، وتوسعت في إنتاج خدمات ذكية، فأصبحت الدائرة تمتلك منتجات وتطبيقات ذكية طورت بأيدي وطنية داخل الدائرة، وميزت الدائرة في الإمارة وعلى مستوى الدولة، وحصلت على المركز الأول بجائزة الدرع الحكومي لأحسن تطبيق، كما ارتفع الرصيد الابتكاري للدائرة إلى أكثر من 600 مقترح حتى العام 2017، ولهذا جاءت الورشة لتواكب رؤية الدائرة في الاستثمار في الموارد البشرية، وشرح العوائد والمنافع الاقتصادية والتنموية على المؤسسات واقتصاد الدولة.

وقدم الورشة، الدكتور عمرو صالح المستشار الاقتصادي للدائرة، والدكتور منصور جاسم الشامسي مستشار رأس المال البشري والتنمية بدائرة الموارد البشرية.

وعرض الدكتور عمرو صالح، منظومة الأرقام الدولية، التي تبين منها أن كل الدول التي حققت طفرات اقتصادية، كان الفضل الأول فيه للتعليم والتأهيل والتدريب والاستثمار في الابتكار والعقول والبشر، معطياً أمثلة لما يحتويه مؤشر الإنجاز العلمي التقني الدولي، وتأثيره على الناتج المحلي الاقتصادي، موضحاً أهمية فكرة "مراكز الابتكار"، أو ما يطلق عليها "محاور عالمية للإبداع التقني"، كما في البرازيل والهند وجنوب إفريقيا ومناطق أخرى بآسيا وأميركا اللاتينية.

وأوضح المستشار الاقتصادي، أن اعتماد سعادة رئيس الدائرة لرؤية الدائرة الاقتصادية، وللمؤشرات التي تبني عليها الدائرة خطتها الاقتصادية من استدامة ونمو اقتصادي في العشرين سنة الماضية بإمارة الشارقة، ووجود أقدم المناطق الصناعية والحرفية بها على مستوى منطقة الخليج، إلى جانب شركات عملاقة منذ بداية السبعينات بحجم أعمال 1.3 مليار درهم، وناتج صناعة يمثل 17% في الناتج المحلي، ووزن نسبي ثابت للأنشطة المهنية والعلمية والتقنية وللتعليم في الناتج المحلي، ونمو جيد في استثمارات الصناعة والأنشطة العلمية والتعليم بفضل توجهات ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، كل ذلك يؤدي إلى فرصة أن تكون الشارقة موطناً للابتكار والمعرفة مثلما كانت دوماً موطناً للتعليم والثقافة.

بدوره، أوضح الدكتور منصور جاسم الشامسي مستشار رأس المال البشري والتنمية بدائرة الموارد البشرية في الشارقة، مدى تأثير التكنولوجيا على رأس المال البشري، والنمو الحديث لآليات العمل، في تغيير أسلوب وأداء العمل، مشيراً إلى اختفاء بعض الوظائف الحالية بسبب التطور التكنولوجي، حيث حلت الآلة والتطبيقات الذكية محل الموظف المعتمد، إلى جانب تغيير الكثير من الأعمال، وهو ما يتطلب التغير المستمر في طبيعة الموظف والاستثمار فيه، بشكل مكثف في ظل التغير الكبير في التطور التكنولوجي.

ولفت الدكتور منصور الشامسي، إلى أن دائرة الموارد البشرية في الشارقة تخصص ميزانيات متزايدة ونوعية، من أجل الاستثمار في الكوادر البشرية، وأنه لا يوجد تنمية بدون استثمار في الكوادر البشرية، مرحباً في هذا السياق بدعوة دائرة التنمية الاقتصادية للموارد البشرية في الشارقة، لتكون جزءاً من الدوائر المشتركة لموظفي حكومة الإمارة.