اليورو يتراجع بعد تصريحات لمشرع إيطالي عن العودة إلى الليرة

الشارقة 24 – رويترز:

تراجع اليورو صوب أدنى مستوى في 5 أسابيع، الثلاثاء، بعد أن أكد مسؤول كبير في الحزب الإيطالي الحاكم أن معظم مشكلات البلاد ستُحل إذا تخلت عن اليورو لصالح عملتها الخاصة.

والأسواق شديدة الحساسية للتطورات السياسية الإيطالية بعد أن اقترحت الأحزاب الحاكمة ميزانية تتضمن عجزاً مستهدفاً يفوق المتوقع، لتتفاقم التوترات مع سائر زعماء منطقة اليورو ويثار قلق المستثمرين الراغبين في أن تضع روما ديونها الكبيرة تحت السيطرة.

وانخفض اليورو 0.5% إلى 1.1525 دولار، وهو أضعف مستوياته تقريباً منذ 21 أغسطس.