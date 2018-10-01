بورصتا دبي والسعودية تقودان موجة ارتفاع أسواق المنطقة

الشارقة 24:

ارتفعت سوق دبي، في ثاني تداولات الأسبوع، في جلسة الإثنين، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليرتفع مؤشرها العام الى مستوى 2849.56 نقطة، وكان الارتفاع نسبته 0.52%.

كما ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.48% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 8038.07 نقطة وسط تباين أداء القطاعات.

بينما سجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.27% لتقفل عند مستوى 5329.48 نقطة، وسط ارتفاع لمؤشرات السيولة والأحجام.

كما تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.26% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1335.06 نقطة بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار.

وتراجع مؤشر السوق العمانية العام وصولاً إلى مستوى 4538.08 نقطة كان هذا الانخفاض بنسبة 0.12% بعد أداء سلبي لقطاعي الصناعة والمال.

وأخيراً ارتفع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.26%، لتقفل عند مستوى 1980.76 نقطة وسط ارتفاع قطاعاتها الثلاث.

السوق الإغلاق التغير دبي 2849.56 0.52% السعودية 8038.07 0.48% الكويت 5329.48 0.27% سالب البحرين 1335.06 0.26% سالب عمان 4538.08 0.12% سالب الأردن 1980.76 0.26%

أداء إيجابي لسوق دبي

ارتفعت سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 14.61 نقطة أو ما نسبته 0.52% ليقفل عند مستوى 2849.56 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 180.4 مليون سهم، بقيمة 201.6 مليون درهم، نفذت من خلال 2353 صفقة.

وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار لأسعار أسهم 4 شركات.

السوق السعودية ترتفع

ارتفعت سوق الأسهم السعودية، وسط تباين أداء القطاعات وسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 38.53 نقطة أو ما نسبته 0.48% ليقفل عند مستوى 8038.07 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 124.5 مليون سهم، بقيمة 3.2 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 85 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 86 شركة.

مؤشر السوق الكويتية يتراجع

تراجعت السوق الكويتية وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 14.34 نقطة، أو ما نسبته 0.27% ليقفل عند مستوى 5329.48 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 27.1 مليون سهم بقيمة 8.7 مليون دينار نفذت من خلال 1352 صفقة.

"البنوك" تواصل الضغط على السوق البحرينية

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية وسط أداء سلبي لقطاعي البنوك والاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 3.50 نقطة أو ما نسبته 0.26% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1335.06 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 20.5 مليون سهم، بقيمة 4.1 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 10.94 نقطة، تلاه قطاع الاستثمار بواقع 1.87 نقطة، واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

خسائر في السوق العمانية

تراجع مؤشر السوق العمانية بعد أداء سلبي لقطاعي الصناعة والمال، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4538.08 نقطة رابحاً 5.61 نقطة أو ما نسبته 0.12%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.4 مليون سهم، بقيمة 1.4 مليون ريال نفذت من خلال 235 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات وتراجعت أسعار أسهم 12 شركة واستقرت أسعار أسهم 15 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.37%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.42% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.09%.

السوق الأردنية ترتد مرتفعة

ارتفع مؤشر السوق الأردنية، بعد ارتفاع أداء قطاعاتها الثلاث، وسط تراجع الأحجام والسيولة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1980.76 نقطة ليربح ما نسبته 0.26%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 4 ملايين سهم بقيمة 3.8 مليون دينار، نفذت من خلال 1433 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 44 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 19 شركة واستقرار لأسعار أسهم 34 شركة.