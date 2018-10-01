أميركا وكندا تنقذان "نافتا" في اللحظات الأخيرة

الشارقة 24 – رويترز:

أبرمت الولايات المتحدة وكندا اتفاقاً في اللحظات الأخيرة لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" كاتفاق ثلاثي مع المكسيك، لتنقذا بذلك منطقة تجارة حرة بحجم 1.2 تريليون دولار كانت على وشك أن تنهار بعد مرور نحو 25 عاماً على قيامها.

وكان هدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأساسي لإعادة صياغة "نافتا" هو تقليص العجز التجاري لبلاده، وهو هدف سعى إليه أيضاً مع الصين من خلال فرض رسوم جمركية بمئات المليارات من الدولارات على السلع الواردة منها.

وذكرت الولايات المتحدة وكندا في بيان مشترك، أن الاتفاق الجديد سيؤدي إلى أسواق أكثر حرية وتجارة أكثر نزاهة ونمو اقتصادي قوي بالمنطقة.

وفي المكسيك سلم وكيل وزارة التجارة الخارجية خوان كارلوس بيكر نسخة من الاتفاق لمجلس الشيوخ المكسيكي وعبر عن سعادته بأن الاتفاق لا يزال ثلاثياً.