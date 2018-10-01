"إكسبو الشارقة" يستضيف الثلاثاء معرض الساعات والمجوهرات

الشارقة 24:

ينطلق، غداً الثلاثاء، في مركز إكسبو الشارقة "معرض الشرق الأوسط للساعات والمجوهرات"، في دورته الـ 45، التي تُقام فعالياتها خلال الفترة من 2-6 أكتوبر المقبل، وسط مشاركة أكثر من 500 شركة وعلامة تجارية وطنية وعالمية، وما يزيد على 25 دولة.

وأكد مركز إكسبو الشارقة اكتمال كافة الاستعدادات لانطلاق فعاليات الدورة الخريفية من المعرض، الذي يُعتبر الأول والأكبر من نوعه على أجندة المعارض التجارية المتخصصة في دولة الإمارات والمنطقة، والذي يوفر منصة دولية لعرض أحدث تصاميم الساعات والمجوهرات والماس والأحجار الكريمة.

ويُتيح المعرض الذي يقام مرتين سنوياً، بدعم غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر، كما يُوفّر بدءاً من يومه الأول فرصاً عديدة للفوز بجوائز قيّمة والدخول في سحوبات مغرية على أطقم من الذهب والمجوهرات طوال أيام المعرض، بالإضافة إلى السحب الكبير الذي سيتم في اليوم الأخير على سبيكة ذهبية تزن كيلوغرام مقابل كل عملية شراء بمبلغ 500 درهم، وذلك تحت إشراف "غرفة الشارقة".

ويشهد معرض الساعات والمجوهرات الذي يمتد على مساحة 30 ألف متر مربع، مشاركة نخبة من رواد صناعة وتصميم وتجارة المجوهرات والساعات من المملكة المتحدة واليابان وروسيا والولايات المتحدة الأميركية ولاتيفيا وليتوانيا والسعودية وباكستان والأردن والبحرين وتركيا وتايوان واليمن، عدا عن عشرات الشركات الإماراتية.

وتتميز هذه الدورة بأول مشاركة لليابان في هذا الحدث الذي انطلق قبل 24 عاماً، ممثلةً بجناح وطني ضخم يضم نخبة من الشركات اليابانية الرائدة في مجال تصميم وصناعة وتجارة الساعات والمجوهرات. فيما تشارك الهند بأكبر جناح وطني في المعرض الذي يقام على مدى 5 أيام، حيث يضم الجناح الهندي تحت مظلته 58 شركة تعرض أحدث إبداعاتها لهذا الموسم من تشكيلات الجواهر التقليدية والمعاصرة.

وتحل هونغ كونغ ثانية في عدد العارضين ضمن جناحها الوطني الذي يضم 55 عارضاً، إلى جانب أجنحة أخرى لعدد من الدول الرائدة في مجال صناعة الساعات والمجوهرات، من أبرزها إيطاليا بـ 28 شركة وتركيا ماليزيا وسنغافورة ولبنان وتايلند.

كما يشهد المعرض مشاركة بارزة لمجموعة شركات "مالابار للذهب والماس"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ الحدث، حيث تعرض تشكيلة واسعة وجاذبة من مجوهرات الذهب والألماس والبلاتين والساعات.

ويفتح المعرض أبوابه من الساعة 12 ظهراً إلى 10 مساءً، باستثناء يوم الخميس من الساعة 12 ظهراً ولغاية 11 مساءً، ويوم الجمعة من 3 بعد الظهر ولغاية 11 مساءً.

ويخصص المعرض فترة للسيدات فقط يوم الأربعاء من الساعة 12 ظهراً ولغاية الرابعة بعد الظهر، والدخول مجاني للجميع.