أسعار الذهب تتراجع مع صعود الدولار

الشارقة 24 – رويترز:

تراجعت أسعار الذهب، الإثنين، مع صعود الدولار إثر مؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي"، على تشديد السياسة النقدية.

رفع مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة الأميركية الأسبوع الماضي، وأكد أنه يخطط لـ 4 زيادات أخرى بنهاية 2019، وأخرى في 2020 وسط نمو اقتصادي مطرد، وسوق عمل قوية.

يعطي رفع أسعار الفائدة دفعة للدولار، وعوائد السندات، مما يضغط على أسعار الذهب عن طريق زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن غير المدر للعائد.

وفي الساعة 07:18 بتوقيت جرينتش كان السعر الفوري للذهب منخفضاً 0.5% عند 1186.29 دولار للأوقية "الأونصة"، حيث لامس المعدن خلال الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ 17 أغسطس عند 1180.34 دولار.