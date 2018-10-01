نيكي يرتفع لأعلى مستوى في 27 عاماً

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفع المؤشر نيكي الياباني إلى أعلى مستوى في 27 عاماً، الإثنين، حيث ساعد التراجع المطرد في قيمة الين على تحسين توقعات أرباح التصدير بالنسبة للشركات اليابانية، كما ساعد اتفاق في اللحظات الأخيرة لإنقاذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" على تحسن المعنويات.

وأبرمت الولايات المتحدة وكندا اتفاقاً، الأحد، لإبقاء نافتا كاتفاق ثلاثي مع المكسيك.

وأغلق نيكي مرتفعا 0.52% إلى 24245.76 نقطة بعدما صعد إلى 24306.54 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر القياسي منذ نوفمبر 1991.

وجرى تداول العملة الأميركية عند أعلى مستوى في نحو 11 شهراً مقتربة من 114 يناً للدولار الإثنين.

وانخفاض الين يعزز أرباح شركات الصناعات التحويلية في الخارج عند إعادتها إلى البلاد.

وارتفع نيكي نحو 7% منذ بداية سبتمبر، بدعم من انخفاض قيمة الين، وإقبال المستثمرين الأجانب على الشراء.