كندا وأميركا تتوصلان لاتفاق ينقذ "نافتا"

الشارقة 24 – رويترز:

أبرمت الولايات المتحدة وكندا اتفاقاً في اللحظات الأخيرة لإنقاذ اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية "نافتا" كاتفاق ثلاثي مع المكسيك، لينقذا بذلك منطقة تجارة حرة بحجم 1.2 تريليون دولار كانت على وشك أن تنهار بعد مرور نحو 25 عاماً على قيامها.

وكان هدف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأساسي لإعادة صياغة "نافتا" هو تقليص العجز التجاري لبلاده، وهو هدف سعى إليه أيضاً مع الصين من خلال فرض رسوم جمركية بمئات المليارات من الدولارات على السلع الواردة من الصين.

وبينما يتجنب الاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك فرض رسوم جمركية، فإنه سيزيد على شركات إنتاج السيارات العالمية صعوبة تصنيع سيارات رخيصة الثمن في المكسيك، كما يهدف الاتفاق إلى خلق المزيد من فرص العمل في الولايات المتحدة.

وأكد مصدر على دراية بالقرار أن ترامب وافق على الاتفاق مع كندا، وأشار مسؤول أميركي كبير إلى أن مسؤولين من الولايات المتحدة يعتزمون توقيع الاتفاق مع كندا والمكسيك في نهاية نوفمبر قبل أن يُرفع إلى الكونجرس لأخذ الموافقة عليه.