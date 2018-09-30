الأحمر والأخضر يتنازعان السيطرة على بورصات المنطقة

الشارقة 24:

ارتفعت سوق دبي في أولى تداولات الأسبوع، في جلسة الأحد، وسط تباين أداء القطاعات والأسهم، ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2834.95 نقطة وكان الارتفاع بنسبة 0.33%.

كما ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 1.28% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7999.54 نقطة بعد ارتفاع شبه جماعي للقطاعات.

بينما سجلت السوق الكويتية تراجعاً بنسبة 0.03% لتقفل عند مستوى 5343.91 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام.

كما تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.75% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1338.55 نقطة بضغط من قطاعي البنوك والاستثمار.

وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق العمانية العام وصولاً إلى مستوى 4543.68 نقطة، وكان هذا الارتفاع بنسبة 0.44% بعد أداء إيجابي لقطاعي المال والخدمات.

وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.18%، لتقفل عند مستوى 1975.63 نقطة وسط تراجع قطاعاتها الثلاث.

السوق الإغلاق التغير دبي 2834.95 0.33 % السعودية 7999.54 1.28 % الكويت 5343.91 0.03 % سالب البحرين 1348.60 0.12 % سالب عمان 4543.68 0.44 % الأردن 1975.63 0.18 % سالب

محطة خضراء في سوق دبي

ارتفعت سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 9.19 نقطة أو ما نسبته 0.33% ليقفل عند مستوى 2834.95 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 123 مليون سهم بقيمة 188.4 مليون درهم نفذت من خلال 1773 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 12 شركة واستقرار لأسعار أسهم 6 شركات.

ارتفاع شبه جماعي لقطاعات السوق السعودية

ارتفعت سوق الأسهم السعودية بعد ارتفاع شبه جماعي للقطاعات وسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 100.86 نقطة أو ما نسبته 1.28% ليقفل عند مستوى 7999.54 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 118.7 مليون سهم بقيمة 2.8 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 109 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 59 شركة.

السوق الكويتية تستهل تداولات الأسبوع بمؤشر أحمر

تراجعت السوق الكويتية وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 1.83 نقطة أو ما نسبته 0.03% ليقفل عند مستوى 5345.74 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 18.6 مليون سهم بقيمة 8.9 مليون دينار نفذت من خلال 1026 صفقة.

مؤشرات حمراء في السوق البحرينية

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية، وسط أداء سلبي لقطاعي البنوك والاستثمار، وكان هذا الانخفاض بواقع 10.05 نقطة أو ما نسبته 0.75% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1338.55 نقطة.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 21.3 مليون سهم بقيمة 2.8 مليون دينار، وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع البنوك التجارية بواقع 42.22 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.48 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

قطاع الصناعة الخاسر الوحيد في السوق العمانية

ارتفع مؤشر السوق العمانية بعد أداء إيجابي لقطاعي المال والخدمات، حيث أقفل مؤشرها العام عند مستوى 4543.68 نقطة رابحاً 19.87 نقطة أو ما نسبته 0.44%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.9 مليون سهم بقيمة 2.1 مليون ريال نفذت من خلال 684 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة وتراجعت أسعار أسهم 14 شركة واستقرت أسعار أسهم 19 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.07%، وفي المقابل ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.60% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11%.

السوق الأردنية تتراجع

تراجع مؤشر السوق الأردنية، بعد تراجع أداء قطاعاتها الثلاث وسط ارتفاع الأحجام والسيولة، حيث أقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1975.63 نقطة ليخسر ما نسبته 0.18%.

وقام المستثمرون بتناقل ملكية 5.1 مليون سهم بقيمة 5.8 مليون دينار نفذت من خلال 1903 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 52 شركة واستقرار لأسعار أسهم 37 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الخدمات بنسبة 0.36% تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.12% تلاه القطاع المالي بنسبة 0.09%.