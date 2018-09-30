تراجع وتيرة نمو قطاع التصنيع بالصين

الشارقة 24 – د.ب.أ:

شهد قطاع التصنيع في الصين تراجعاً خلال شهر سبتمبر في خضم حرب تجارية مستمرة مع الولايات المتحدة، وفقاً لمؤشرين يحظيان بمتابعة واسعة النطاق، حسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، الأحد.

وسجل المؤشر الرسمي لمديري مشتريات قطاع التصنيع في الصين 50.8 نقطة خلال سبتمبر، في تراجع طفيف عن شهر أغسطس وأقل من متوسط توقعات بلغ 51.2 نقطة، وفقاً لاستطلاع أجرته وكالة "بلومبرج".

كما انخفض مؤشر "كايشين" المجمع لمديري المشتريات في الصين من 50.6 نقطة في أغسطس إلى 50 نقطة في سبتمبر، وهو أدنى مستوى له في أكثر من عام، وفقاً لبلومبرج.

يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.

ويأتي الانخفاض في قطاع التصنيع مع استمرار تصاعد حدة الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، وشهد الإثنين الماضي، فرض بكين لحزمة جديدة من الرسوم الجمركية على سلع أميركية بقيمة 60 مليار دولار.

ومن جانبها فرضت الولايات المتحدة قبل أيام رسوماً جديدة على سلع صينية بقيمة 200 مليار دولار، مما يعني أن نصف السلع الواردة من الصين إلى الولايات المتحدة ستتأثر بالتعريفات.