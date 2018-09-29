الانتعاش الاقتصادي في كردستان العراق بين رواتب مقتطعة ومستثمرين خائفين

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

يعيش الموظفون في إقليم كردستان العراق، ضائقة اقتصادية ومالية صعبة بسبب استقطاع الرواتب، في إطار الإجراءات التقشفية التي تنتهجها حكومة الإقليم، بعد قرار بغداد حرمان الإقليم من 80 % من إيراداته النفطية.

خلال 15 عاماً قضاها موظفاً في وزارة الكهرباء، كان سامان قادر يتقاضى نحو 500 دولار شهرياً، لكن حين اضطر إقليم كردستان العراق إلى اتباع سياسة اقتطاع الرواتب لتجنب الإفلاس، خسر الرجل قرابة نصف راتبه.

وتزامناً مع تقلص راتبه، خسر قادر أيضاً الأعمال الصغيرة التي كانت تسمح له بزيادة مدخوله الشهري، خصوصاً بعد فشل الاستفتاء على الاستقلال في سبتمبر الماضي.

ويشير قادر في منزله الصغير ذي الأثاث البسيط حيث يعيش مع زوجته المريضة وأولادهما الأربعة، إلى أن راتبه ازداد قليلاً منذ ذلك الحين، لكنه لم يعد إلى ما كان عليه في السابق.

ولطالما كان إقليم كردستان العراق، الذي ينتخب برلمانه الجديد الأحد، جنة للمستثمرين في منطقة الشرق الأوسط المضطرب، إلا أن الحرب ضد "داعش" وتراجع أسعار النفط، والفساد، فضلاً عن قرار بغداد بوقف المساهمة في ميزانية المنطقة، وحرمانها من 80 % من إيراداتها، شكل ضربة كبيرة لاقتصاد الإقليم الذي يتمتع بالحكم الذاتي

يقول مدير مركز كردستان لعلم الاجتماع في جامعة سوران قرب أربيل عادل بكوان إنه في بداية الحرب على "داعش" العام 2017، وصلت الأزمة الاقتصادية إلى مستوى كارثي، حيث خسر الموظفون الذين يشكلون 60% من السكان العاملين، نصف رواتبهم، وبلغت خسارة البعض 75 %، وغادر المستثمرون بأعداد كبيرة، وتوقفت المشاريع القائمة، وارتفع عدد السكان تحت خط الفقر إلى 15 %.