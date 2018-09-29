غرفة الشارقة تستضيف ورشة لمكافحة الغش في المنتجات الكهربائية

الشارقة 24:

انطلاقاً من التزام غرفة تجارة وصناعة الشارقة، بتعزيز تعاونها مع شركائها الاستراتيجين، لتحقيق أهدافها في خدمة الاقتصاد الوطني، وحرصها على توعية وتشجيع مجتمع الأعمال، وشركات القطاع الخاص في الشارقة، على مكافحة الغش التجاري في المنتجات الكهربائية والحد من مخاطرها، وتماشياً مع توجيهات معالي وزير الاقتصاد المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، بتوعية المستهلكين، وتحقيقاً للهدف الاستراتيجي للوزارة الرامي إلى تمكين الممارسات التجارية السليمة وحماية المستهلك، استضافت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، ورشة توعوية وتدريبية نظّمتها وزارة الاقتصاد، حول "مكافحة الغش التجاري في المنتجات الكهربائية".

حضر الورشة سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، والعقيد سامي النقبي مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، وجمعة مبارك فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، وطارق السويدي مدير مكتب الوزارة بالشارقة، وإبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية في غرفة الشارقة، ويعقوب القصير مستشار الشؤون الصناعية في الغرفة، إضافة إلى عدد من مسؤولي الدوائر الاقتصادية في الدولة، وممثلي جهات حكومية محلية واتحادية وشركات ومؤسسات من القطاع الخاص، وبمشاركة الخبير الدولي محمد المكاوي، رئيس قسم حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية للشرق الأوسط، في شركة "آي بي" الاستشارية في قبرص.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين، حرص غرفة الشارقة على دعم الجهود المبذولة لمكافحة الغش التجاري في المنتجات الكهربائية، إدراكاً لأهمية تحقيق المعرفة بكافة جوانب ومقومات حفظ حقوق المتعاملين في أسواق الدولة، والرقابة عليها والتعريف بالقانون الجديد لمكافحة الغش التجاري، وصولاً إلى مكافحة مثل هذه الممارسات وحصرها والقضاء عليها.

من جانبه، أكد العقيد سامي النقبي، مدير عام الدفاع المدني بالشارقة، على أهمية إطلاق الحملات التوعوية وتنظيم ورش العمل التدريبية لنشر ثقافة استخدام الأجهزة الكهربائية بطرق آمنة وصحيحة، خاصة في ظل تنوّع الجنسيات التي تعيش على أرض الدولة، واختلاف خلفياتها وعاداتها، وللتنبيه من مغبة وخطورة استخدام الأجهزة المقلدة على حياة الأفراد والأسر.

من جهته اعتبر جمعة مبارك فيروز، مدير إدارة الرقابة التجارية بوزارة الاقتصاد، أن تنظيم هذه الورشة يندرج في إطار المنظومة التكاملية بين الوزارة والجهات الرقابية المعنية في الدولة لتوحيد الجهود الرامية إلى خفض الغش التجاري في الواقع الاقتصادي للدولة، بموجب القانون الاتحادي رقم 19 لسنة 2016 بشأن مكافحة الغش التجاري، والذي أعطى صلاحيات للجهات المختصة لممارسة إجراءاتها وبالطريقة التي تناسبها.

وقدّم الخبير محمد المكاوي رئيس قسم حماية حقوق الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية للشؤق الأوسط في شركة "آي بي" الاستشارية في قبرص، الوكيل القانوني لجمعية "بيما العالمية" التي تضم كبرى الشركات العالمية المصنّعة للكهربائيات، عرضاً إلكترونياً أوضح من خلاله كيفية التعرف على البضائع المقلدة، مستعرضاً عدداً من نماذج الأجهزة المقلدة والأصلية، والحلول الكفيلة بتوعية المجتمع لمكافحة الغش التجاري.