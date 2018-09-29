"تلال العقارية" تقدم عروضاً حصرية للوسطاء العقاريين

الشارقة 24:

نظمت شركة تلال العقارية بنجاح، حفلاً خاصاً للوسطاء العقاريين لإطلاعهم على أحدث تطورات مشروعها "مدينة تلال"، في إمارة الشارقة، تخلله الكشف عن عرض خاص للوسطاء العقاريين، بهدف تعزيز علاقة الشركة بشركائها، من الوسطاء العقاريين، إلى جانب تعزيز عمليات بيع المشروع.

وتلال العقارية هي شراكة ما بين "الشارقة لإدارة الأصول" و"إسكان للتطوير العقاري"، وتعد مدينة تلال من المشاريع العقارية العملاقة متعددة الاستخدامات، وهي تمثل مجتمعاً ذا مخطط هيكلي وحصري فريد من نوعه في مدينة الشارقة، حيث يقدم المشروع فرصة مميزة لشراء الأراضي المخصصة لغايات الإسكان، في بيئة تم التخطيط لها بعناية وانسجام كامل مع البنية التحتية.

وأكد سعادة خليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية، في كلمته، أهمية مشروع مدينة تلال، لأنه مشروع رائع يتماشى مع الرؤية الطموحة لحكومة الشارقة، فـ "تلال" هي مدينة نموذجية جديدة ذات موقع متميز واستراتيجي، ومما لا شك فيه أنها تعد فرصة جيدة لأي شخص يرغب في الاستثمار في سوق العقارات، أو التملك وبناء منزل المستقبل في الشارقة.

وخلال الحفل الذي أقيم في فندق هيلتون دبي الحبتور، تم استعراض مستجدات المشروع، حيث تم بيع ما نسبته 87 % من المرحلة الأولى للمنطقتين "ايه" و"سي"، والتي تم إطلاقهما في البداية، ما يدل على الاهتمام الكبير الذي يوليه المستثمرون والأفراد بالتملك في هذا المشروع الرائد في إمارة الشارقة، والتي أعلنتها منظمة اليونسكو، العاصمة الثقافية للعالم العربي.

كما تم الإعلان عن عرض خاص للوسطاء العقاريين يحصلون بموجبه على 5 % كعمولة بيع، تُدفع خلال 30 يوماً، عند توقيع اتفاقية بيع وشراء القسيمة، إلى جانب أن جميع الوسطاء العقاريين الذين حضروا الحدث، سيحصلون على عمولة إضافية بواقع 2 % لأية مبيعات تتم حتى انتهاء معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي 2018، المقرر عقده في 2-4 أكتوبر في مركز دبي التجاري العالمي، والذي ستشارك به "تلال".