"اقتصادية الشارقة" تنظم ورشة "التوفيق بين الأعمال"

الشارقة 24:

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، ورشة عمل تحت عنوان "التوفيق بين الأعمال"، وعقدت في المبنى الرئيسي للدائرة بالشارقة، وذلك في إطار جهودها لتوطيد العلاقات بين الشركاء التجاريين، ولتسهيل عملية البيع والشراء وغيرها من الأعمال التي تنصب في مصلحة الأطراف المعنية، وتسليط الضوء على بعض النماذج الناجحة للاستثمارات الحكومية والخاصة في إمارة الشارقة.

وقد شارك في الورشة عدد من رواد الأعمال والمستثمرين، من قطاعات مختلفة، ومن أصحاب رخص الاعتماد، حيث يعكس تنظيم الورشة رغبة الدائرة في تفعيل نواحي الشراكة والتعاون معهم.

وفي كلمتها الافتتاحية، أكدت أمل حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية، على أن الدائرة تبذل جهوداً كبيرةً لتحقيق أعلى مستويات التنافسية في الإمارة، وذلك من خلال تنظيم عملية التبادل بين الأعمال التجارية الفعالة، حيث جاء تنظيم هذه الورشة بعد دراسة مشروع التوفيق بين الأعمال، الذي يمكن رواد الأعمال من الترويج لشركاتهم ومشاريعهم وأبحاثهم ومنتجاتهم، والمساهمة في إقامة الشراكات التجارية والتواصل المستمر للمستقبل فيما بينهم، كما أوضحت أن بيئة ممارسة الأعمال في الشارقة هي من أفضل البيئات التجارية على مستوى المنطقة، وذلك بفضل الإجراءات المبسطة التي تتبناها دائرة التنمية الاقتصادية، وكافة الجهات الحكومية الأخرى.

مشيرةً إلى أن الدائرة وبناءً على توجيهات سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس الدائرة، تركز على دعم فرص التحسين المستمر لبيئة الأعمال بالإمارة، وهي إحدى المحفزات الرئيسية لتطوير العمل الاقتصادي، وتطبيق الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بحتمية مساعدة المواطنين والمواطنات للدخول الى الأسواق، وممارسة العمل الاقتصادي، ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم، للانطلاق بأعمالهم إلى آفاق النجاح والاستدامة، وفق معايير الاقتصاد العالمي والمتغيرات الدولية.

وأكدت منتهى سالم المعلم، رئيس قسم تطوير الأعمال، على أن برنامج التوفيق بين الأعمال يجمع 50 من رواد الأعمال من مختلف قطاعات الأعمال، في هذه الورشة، والذي يوفر الكثير من الجهد والوقت للشركاء التجاريين، كما وييسر آلية بناء شبكة تواصل احترافية من خلال برنامج واحد، ورفع دخل أصحاب المشاريع التجارية.