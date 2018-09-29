"الاقتصاد" توقع مذكرة تفاهم مع "الويبو" بجنيف

الشارقة 24:

وقعت وزارة الاقتصاد، مذكرة تفاهم مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو"، بشأن إنشاء صندوق استئماني إماراتي، لأنشطة الملكية الفكرية في البلدان الأقل نمواً والبلدان النامية.

تم التوقيع ضمن فعاليات "اليوم الإماراتي"، الذي نظمته الوزارة بالتعاون مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية، على هامش الاجتماعات الثامنة والخمسين، لجمعيات الدول الأعضاء بالويبو بجنيف في سويسرا.

وقع المذكرة سعادة المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي، وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية، وفرانسس غراي المدير العام للمنظمة، بحضور سعادة عبيد سالم الزعابي المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين.