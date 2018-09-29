نخيل البصرة فخر العراق أيبسته الحرب والجفاف

الشارقة 24 – أ.ف.ب:

لا تخلو مائدة عراقية من ثمار البلح الذي يعد فخراً في أحد أكثر البلدان حراً في العالم، لكن النخل ذي السعفات الطوال الذي لطالما كان ملجأ العراقيين للاستظلال، ومعشوق الشعراء في الغزل، يواجه اليوم حتفه.

ففي ظل الحروب المتعاقبة، والهجرة الريفية التي ضاعفت عدد سكان المدن وحولت الأراضي الزراعية إلى أحياء عشوائية، تضاءل عدد أشجار النخيل، وتحولت قنوات الري إلى مجار مفتوحة، واختفى الحزام الأخضر الذي كان كفيلاً بالحد من ارتفاع درجات

ويشتكي بائعو التمور في البصرة من الحالة البائسة والمتهالكة التي وصل إليها نخيل البصرة، بعد أن كان فخر العراق وسيد الشجر ومصدراً أساسياً للتجارة ودعم الموانئ وتنشيط الزراعة.