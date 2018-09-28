"برنت" يغازل 83 دولاراً للبرميل مسجلاً أعلى مستوى منذ 4 سنوات

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار النفط الجمعة، في الوقت الذي تضغط فيه عقوبات أميركية منتظرة على طهران، على صادرات الخام الإيرانية، مما يتسبب في شح في الإمدادات، رغم أن مصدرين رئيسيين آخرين، يعمدون إلى زيادة الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت، بأكثر من دولار إلى 82.73 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2014.

وزادت عقود الخام الأميركي الخفيف، عشرة سنتات، إلى 72.22 دولار للبرميل.

وأكد أبهيشك كومار، المحلل لدى انترفاكس أوروبا، أنه من المنتظر أن يزيد الهبوط في الإنتاج الإيراني فور دخول الجولة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في نوفمبر، ويبدأ سريان العقوبات على إيران، ثالث أكبر عضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في الرابع من نوفمبر.

وتطالب واشنطن مشتري النفط الإيراني، بخفض الواردات إلى الصفر، لإجبار طهران على التفاوض على اتفاق نووي جديد، وتقليص نفوذها في الشرق الأوسط.