الزعابي: غرفة الشارقة تذلل العقبات أمام رواد الأعمال بكلباء

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أعلن سلطان عبيد الزعابي، مدير فرع غرفة تجارة وصناعة الشارقة بكلباء، أن الغرفة حريصة على مجابهة التحديات وتذليل العقبات أمام منتسبيها من رواد الأعمال.

وأوضح الزعابي في تصريحات لـ "الشارقة 24"، على هامش اجتماع تنسيقي عقدته الغرفة مع عدد من المستثمرين في المدينة، أن الاجتماع خلص إلى جملة من التوصيات التي من شأنها مساعدة رواد الأعمال في كلباء، على المضي قدماً في مشاريعهم.

وأضاف الزعابي أن عدداً من الدوائر الحكومية المحلية والاتحادية، شاركت في الاجتماع، مثمناً تفاعلها مع ملاحظات ومقترحات أصحاب المشاريع من الحضور.

ولفت الزعابي إلى الاتفاق على جملة من الإجراءات والتسهيلات، تنوي الغرفة تطبيقها بالتعاون مع الجهات الشريكة، استجابة لمطالب رواد الأعمال، وهو ما من شأنه تحسين بيئة العمل، ودفعهم إلى مزيد من الجهد للارتقاء بالقطاع التجاري والاقتصادي في المدينة.