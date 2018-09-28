الذهب يسجل أدنى مستوى في 6 أسابيع

الشارقة 24 – واس:

تراجع سعر أونصة الذهب الجمعة، إلى أدنى مستوى له في ستة أسابيع، عقب الارتفاع الذي طرأ على العملة الأميركية، والذي تزامن مع صدور بيانات اقتصادية ترجح قيام البنك المركزي الأميركي برفع أسعار الفائدة.

وانخفض سعر أونصة الذهب بنحو 1.6 في المئة خلال سبتمبر، وهو ما اعتبر سادس خسارة شهرية على التوالي، يتكبدها المعدن النفيس.

ولم تسجل الأسعار تغيراً يذكر في المعاملات الفورية، حيث بقي سعر الأونصة عند 1182.48 دولار، في حين لامس أدنى مستوى له منذ 17 أغسطس، عند 1180.34 دولار في وقت سابق من الجلسة.