الإمارات تمول صندوق الشراكة مع دول الكاريبي بـ 34.5 مليون دولار

الشارقة 24 – وام:

شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة، في الدورة الثانية من منتدى بلومبرج الاقتصادي العالمي المقام على هامش الدورة الـ 73 من اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد معاليه على مضي دولة الإمارات قدماً في ضخ منح وتمويلات بقيمة 34.5 مليون دولار لتنفيذ مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة التي تم تصميمها وفقاً لمعايير الفئة الخامسة من الأعاصير في دول منطقة البحر الكاريبي.

وتأتي هذه التمويلات كاستكمال للمشروعات التي تم الإعلان عنها العام الماضي بقيمة 15 مليون دولار في المنطقة نفسها تحت رعاية معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي.

وأشار معالي الدكتور الزيودي في كلمته أمام المنتدى إلى أن الإمارات تنفذ بالشراكة مع أكثر من 30 دولة جزرية منذ عام 2013 مجموعة من مشاريع الطاقة المتجددة والتي ساهمت بشكل كبير في خفض تكلفة الطاقة وخلقت العديد من فرص العمل في هذه الدول.

وأعلن معاليه تخصيص 12 مليون دولار للدورة التالية من مشاريع صندوق الشراكة والتي ستنطلق يناير المقبل خلال اجتماعات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا".

وأشار إلى أن الإمارات وعبر تجربتها في منطقة البحر الكاريبي، ستعمل على زيادة معايير المرونة ومواكبة متطلبات السنوات المقبلة في المساعدات الخارجية والمنح التي تقدمها والتي تقدر بـ 5 مليارات دولار سنوياً، بما يتماشى مع دعم احتياجات الشعوب والدول للقدرة على التكيف مع المخاطر التي يوجهوها والعمل على التخفيف من مسبباتها.