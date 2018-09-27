"غرفة الشارقة" فرع كلباء تناقش آفاق التعاون مع المستثمرين

الشارقة 24 – وليد الشيخ:

بحثت غرفة تجارة وصناعة الشارقة فرع كلباء الخميس، سبل تعزيز العلاقات مع أصحاب المشاريع والمستثمرين في المدينة، بغية دفع عجلة الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه روّاد الأعمال.

جاء ذلك في اجتماع تنسيقي عُقد بفرع الغرفة الخميس، بمشاركة عدد من الدوائر الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص وحشد من أصحاب المشاريع.

حضر الاجتماع علي عبيد الزعابي عضو مجلس إدارة الغرفة، وخليل المنصوري مدير إدارة الفروع بالغرفة، وخلفان الحريثي مدير إدارة الفروع بدائرة التنمية الاقتصادية، وعبد الله اليماحي مدير مكتب وزارة الموارد البشرية والتوطين بكلباء، وسلطان عبيد الزعابي مدير فرع غرفة تجارة وصناعة الشارقة بكلباء، ومحمد الجسمي مساعد مدير بلدية كلباء.

تمحور الاجتماع حول التعريف بخدمات الغرفة والتسهيلات وسبل الدعم التي تقدمها لروّاد المشاريع، فضلاً عن التعرف على آراء المستثمرين ومقترحاتهم لتعزيز التعاون المشترك مع الدوائر الحكومية والارتقاء بقطاع الاستثمار والتجارة في المدينة.

وناقش الحضور عدداً من التحديات التي تواجه أصحاب المشاريع، وبلورة بعض التوصيات التي من شأنها تعزيز التعاون المشترك بين الجهات المشاركة.

وأوصى الاجتماع بتنظيم معرض سنوي لرواد الأعمال بكلباء لعرض مشاريعهم ومبادراتهم، كما أكد الحضور على أهمية زيادة الورش التدريبية والندوات التثقيفية التي تنظمها الدوائر الحكومية لأصحاب المشاريع.

وشدد المشاركون على أهمية تنظيم زيارات ميدانية للمستثمرين من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعقد لقاءات تنسيقية تضم صناديق دعم المشاريع والمستثمرين بالمدينة لتعظيم أوجه الاستفادة بما يعزز من حركة الاستثمار بكلباء.