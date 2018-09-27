الأخضر والأحمر يتقاسمان السيطرة على بورصات المنطقة الخميس

الشارقة 24:

تباين أداء مؤشرات أسواق المنطقة في آخر تداولات الأسبوع في جلسة يوم الخميس. وفي ظل ذلك ارتفعت سوق دبي وسط تباين أداء القطاعات والأسهم ليرتفع مؤشرها العام إلى مستوى 2825.76 نقطة وكان الارتفاع نسبته 1.81%، كما ارتفع مؤشر السوق السعودية بنسبة 0.07% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7898.68 نقطة وسط تباين أداء القطاعات.

وسجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بنسبة 0.17% لتقفل عند مستوى 5345.74 نقطة وسط تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام. بينما تراجعت السوق البحرينية بنسبة 0.12% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1348.60 نقطة بضغط من قطاعي البنوك والصناعة.

وفي المقابل ارتفع مؤشر السوق العمانية العام وصولاً إلى مستوى 4523.82 نقطة كان هذا الارتفاع بنسبة 0.50% بعد أداء إيجابي للقطاع المالي. وأخيراً تراجع مؤشر السوق الأردنية بنسبة 0.35%، لتقفل عند مستوى 1979.14 نقطة وسط تراجع قطاعاتها الثلاث.

أرباح ملحوظة في سوق دبي بدعم ترأسه قطاع البنوك

ارتفعت سوق دبي في تعاملات يوم الخميس وسط تباين أداء القطاعات، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 50.19 نقطة أو ما نسبته 1.81% ليقفل عند مستوى 2825.76 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 170.7 مليون سهم بقيمة 344.1 مليون درهم نفذت من خلال 2840 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 14 شركة واستقرار لأسعار أسهم 5 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.74% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.50% واستقر قطاع الصناعة وقطاع السلع وقطاع الاتصالات على نفس قيمة الجلسة السابقة، في المقابل تصدر قطاع البنوك القطاعات المرتفعة بنسبة 3.25% تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.62%.

وسجل سعر سهم تكافل الامارات أعلى نسبة ارتفاع بواقع 7.06% وصولاً إلى سعر 1.82 درهم تلاه سهم الامارات دبي الوطني بنسبة 6.15% وصولاً إلى سعر 9.50 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة السلام أعلى نسبة تراجع بواقع 5.88% وصولاً إلى سعر 0.432 درهم تلاه سهم مصرف السلام السودان بنسبة 3.45% وصولاً إلى سعر 1.40 درهم. واحتل سهم بنك دبي الاسلامي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 46.7 مليون سهم تلاه سهم مجموعة اعمار مولز بواقع 59.2 مليون سهم. واحتل سهم مجموعة اعمار مولز المركز الأول بقيم التداولات بواقع 32.8 مليون درهم تلاه سهم دريك أند سكيل إنترناشيونال بواقع 24.1 مليون درهم.

ارتفاع طفيف في السوق السعودية في آخر تداولات الأسبوع

تراجعت سوق الأسهم السعودية في تعاملات يوم الخميس وسط تباين أداء القطاعات وسط تعاملات جيدة، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 5.13 نقطة أو ما نسبته 0.07% ليقفل عند مستوى 7898.68 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 169 مليون سهم بقيمة 3.4 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 89 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 82 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تصدر قطاع الخدمات الاستهلاكية القطاعات المرتفعة بنسبة 3.82% تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.94%، في المقابل تصدر قطاع الطاقة القطاعات المتراجعة بنسبة 1.69% تلاه قطاع الأدوية بنسبة 1.27%.

وسجل سعر سهم اسمنت تبوك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.82% وصولاً إلى سعر 12.80 ريال تلاه سهم الطيار بنسبة 6.16% وصولاً إلى سعر 23.10 ريال، في المقابل سجل سعر سهم ميدغلف للتأمين أعلى نسبة الطيار بواقع 4.68% وصولاً إلى سعر 14.68 ريال تلاه سهم طيبة بنسبة 2.86% وصولاً إلى سعر 28.90 ريال. واحتل سهم استثمار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 56.3 مليون سهم تلاه سهم الإنماء بواقع 16 مليون سهم. واحتل سهم استثمار المركز الأول بقيم التداولات بواقع 760.7 مليون ريال تلاه سهم الإنماء بواقع 337.9 مليون ريال.

السوق الكويتية تواصل ارتفاعها بنسبة 0.17%

ارتفعت السوق الكويتية في تعاملات يوم الخميس وسط تباين في أداء قطاعاتها، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 9.24 نقطة أو ما نسبته 0.17% ليقفل عند مستوى 5345.74 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 35.9 مليون سهم بقيمة 14.1 مليون دينار نفذت من خلال 1763 صفقة.

وسجل سعر سهم المتكاملة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.06% وصولاً إلى سعر 0.862 دينار تلاه سهم أهلي متحد بنسبة 0.94% وصولاً إلى سعر 0.214 دينار، في المقابل سجل سعر سهم مشاريع أعلى نسبة تراجع بواقع 0.93% وصولاً إلى سعر 0.212 دينار تلاه سهم المباني بنسبة 0.78% وصولاً إلى سعر 0.634 دينار. واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 16.5 مليون سهم تلاه سهم بيتك بواقع 4.1 مليون سهم. واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بقيم التداولات بواقع 3.5 مليون دينار تلاه سهم وطني بواقع 2.9 مليون دينار.

السوق البحرينية تتراجع وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام

تراجع أداء مؤشر السوق البحرينية في تعاملات يوم الخميس وسط أداء سلبي لقطاعي الصناعة والبنوك، وكان هذا الانخفاض بواقع 1.55 نقطة أو ما نسبته 0.12% ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 1348.60 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 11.5 مليون سهم بقيمة 2.7 مليون دينار. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بواقع 2.31 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بواقع 7.86 نقطة تلاه قطاع البنوك التجارية بواقع 3.01 نقطة واستقرت باقي قطاعات السوق على نفس قيمة الجلسة السابقة.

وسجل سعر سهم عقارات السيف أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.82% وصولاً إلى سعر 0.224 دينار تلاه سهم بي ام ام آي بنسبة 0.70% وصولاً إلى سعر 0.270 دينار. وسجل سعر سهم مصرف السلام البحرين أعلى نسبة تراجع بواقع 1.96% وصولاً إلى سعر 0.100 دينار تلاه سهم ألمنيوم البحرين بنسبة 0.81% وصولاً إلى سعر 0.615 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التعاملات بواقع 7.9 مليون سهم تلاه سهم جي اف اتش بواقع 2.7 مليون سهم.

قطاع المال يقود السوق العمانية للارتفاع.

ارتفع مؤشر السوق العمانية في تعاملات يوم الخميس بعد أداء إيجابي للقطاع المالي، حيث اقفل مؤشرها العام عند مستوى 4523.82 نقطة رابحا 22.41 نقطة أو ما نسبته 0.50%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 16.7 مليون سهم بقيمة 4.8 مليون ريال نفذت من خلال 841 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 12 شركة وتراجعت أسعار أسهم 11 شركة واستقرت أسعار أسهم 20 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع القطاع المالي بنسبة 0.94%، وفي المقابل تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.29% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.11%.

وسجل سعر سهم أومنفيست أعلى نسبة تراجع بواقع 3.53% وصولاً إلى سعر 0.352 ريال تلاه سهم الوطنية العمانية للهندسة بنسبة 2.96% وصولاً إلى سعر 0.174 ريال. وسجل سعر سهم المتحدة للتمويل أعلى نسبة تراجع بواقع 9.90% وصولاً إلى سعر 0.091 ريال تلاه سهم الجزيرة للخدمات بنسبة 1.75% وصولاً إلى سعر 0.112 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول من حيث حجم التعاملات بواقع 8.2 مليون سهم تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 1.2 مليون سهم. واحتل سهم بنك مسقط للتسويق المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 3.6 مليون ريال تلاه سهم النهضة للخدمات بواقع 189 ألف سهم.

السوق الأردنية تتراجع بضغط من قطاعاتها الثلاث

تراجع مؤشر السوق الأردنية في تعاملات جلسة يوم الخميس بعد تراجع أداء قطاعاتها الثلاث وسط تراجع الأحجام والسيولة، حيث اقفل مؤشر السوق العام عند مستوى 1979.14 نقطة ليخسر ما نسبته 0.35%، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 3.3 مليون سهم بقيمة 3.9 مليون دينار نفذت من خلال 1684 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 21 شركة مقابل تراجع لأسعار أسهم 38 شركة واستقرار لأسعار أسهم 40 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 0.96% تلاه قطاع المال بنسبة 0.23% تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.12%.

وسجل سعر سهم الموارد للتنمية والاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 8.33% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم فينيكس بنسبة 4.16% وصولاً إلى سعر 0.25 دينار، في المقابل سجل سعر سهم الموارد الصناعية الأردنية أعلى نسبة تراجع بواقع 7.14% وصولاً إلى سعر 0.13 دينار تلاه سهم أساس للصناعات الخرسانية بنسبة 5.55% وصولاً إلى سعر 0.17 دينار. واحتل سهم ميثاق للاستثمارات العقارية المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 914 ألف دينار تلاه سهم الاتحاد لإنتاج التبغ والسجائر بواقع 438.9 ألف دينار.